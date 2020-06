Sept Rochelais sur le départ, Fa'anunu recalé à Perpignan... Les coulisses du mercato !

La Rochelle : Murimurivalu et Orioli parmi les partants

La Rochelle a officialisé la liste des joueurs amenés à quitter le club au 1er juillet : on y retrouve notamment le talonneur Jean-Charles Orioli (30 ans), le deuxième ligne Jone Qovu (34 ans) ou encore l’arrière Kini Murimurivalu (31 ans). L’ailier Tevita Railevu (23 ans), le centre Brieuc Plessis-Couillaud (26 ans) et les piliers Sila Puafisi (32 ans) et Mike Corbel (28 ans) vont aussi boucler leurs valises.

Clermont : une masse salariale en baisse de 2,5 millions d’euros

Clermont a annoncé, vendredi, une réduction de sa masse salariale de 2,5 millions d’euros pour la saison prochaine. Contrainte de réduire la voilure en raison de la crise actuelle, l’ASMCA est tombée d’accord avec ses joueurs et son staff pour une baisse des salaires comprise dans une fourchette entre 15 et 20 %. Les représentants des joueurs et du staff sportif au CSE du club ont validé l’accord après dix jours de discussions. « Nous sommes satisfaits d’avoir trouvé un accord qui nous permettra de construire un budget plus réaliste économiquement pour la saison à venir », a commenté le président Éric de Cromières.

Castres : treize recrues dont Kunatani, Onambélé, Cocagi...

Castres a officialisé, jeudi, son recrutement en vue de la saison prochaine. Le club tarnais va connaître un large remaniement avec treize nouveu venus : le pilier allemand Julius Nostadt (27 ans, Aurillac), le talonneur Gaëtan Barlot (23 ans, Colomiers), les deuxième ligne Tyler Ardron (28 ans, Chiefs), Ryno Pieterse (21 ans, Bulls) et Florent Vanverberghe (19 ans, Toulon), les troisième ligne Kévin Kornath (23 ans, Montpellier), Stéphane Onambélé (27 ans, Toulon) et Semi Kunatani (29 ans, Harlequins), le demi de mêlée uruguayen Santiago Arata (23 ans, Peñarol), les centres fidjiens Vilimoni Votitu (21 ans, Fidji Sevens) et Adrea Cocagi (26 ans, Perpignan), ainsi que les ailiers Bastien Guillemin (22 ans, Grenoble) et Osea Waqaninavatu (20 ans, Fijian Drua) porteront donc les couleurs du CO la saison prochaine.

Perpignan : Fa’anunu recalé à la visite

Paea Fa’anunu (31 ans, 12 sélections) ne portera finalement pas les couleurs de l’Usap la saison prochaine. Le pilier castrais n’a pas satisfait à la visite médicale, comme indiqué par France Bleu Roussillon. Perpignan doit donc se mettre en quête d’une autre recrue au poste de pilier droit.

