Transferts - Ryan Crotty (Crusaders), comme Kieran Read, jouera au Japon

Ryan Crotty n'est probablement pas le plus "flashy" des All Blacks. Il n'en reste pas moins l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste et, à ce titre, attire à lui toutes les convoitises. Au départ, le Racing 92 s'était donc positionné sur l'attaquant des Crusaders (30 ans, 44 sélections) afin de renforcer son milieu de terrain. L'opportunité "Kieran Read" s'étant alors présentée au club des Hauts de Seine, les dirigeants franciliens avaient alors arrêté toute négociation avec Crotty, concentrant leur énergie sur le capitaine des All Blacks, qui hésita longuement. Passée l'offre du Racing 92, Ryan Crotty avait alors eu de sérieux contacts avec le club anglais de Northampton. Or, nous avons appris ce lundi matin que le "Croisé" évoluera finalement au Japon, sous les couleurs des Kubota Spears, l'ancien club du Clermontois Isaia Toeava. La décision de Ryan Crotty devrait d'ailleurs être officialisée dans les jours à venir par la fédération néo-zélandaise. En Asie, Crotty retrouvera d'ailleurs Kieran Read, qui évoluera vraisemblablement pour les Toyota Verblitz. Ces deux hommes devraient d'ailleurs être imités par le demi de mêlée Aaron Smith ou le talonneur Dan Coles.

Test match - Ryan Crotty (All Blacks) célébrant la victoire contre l'Angleterre Getty Images

Comment expliquer que les stars néo-zélandaises préfèrent aujourd'hui le Japon au Top 14 ? La raison est ici limpide: pour cause de Coupe du monde, les deux prochaines éditions du championnat japonais seront quelque peu modifiées, permettant ainsi aux All Blacks de disputer "deux saisons en une", soit deux championnat sur une seule année civile (2020)... et de percevoir ainsi le double de ce qu'ils auraient pu acquérir en douze mois passés en France ou en Angleterre. Cette fosi-ci, les clubs européens ne pouvaient pas lutter...