Prolongations à Montauban et Oyonnax, une arrivée à Castres... Les coulisses du mercato !

Oyonnax : Le Bourhis reste, clap de fin pour Beauxis ?

Selon nos informations, Yohan Le Bourhis (26 ans) a récemment signé un nouvel engagement avec Oyonnax.Initialement en fin de contrat en juin, l’ouvreur, passé par Biarritz et Castres, va donc poursuivre l’aventure dans l’Ain pour au moins deux saisons. Cette prolongation, couplée à la venue du Columérin Jules Soulan (26 ans), indique que Lionel Beauxis (35 ans, 24 sélections) ne devrait pas être conservé, malgré une année en option.

Castres : Ngauamo a signé

Libéré par Agen, le talonneur tonguien Paula Ngauamo (30 ans) s’est officiellement engagé en faveur de Castres en tant que joueur supplémentaire, pour compenser les absences de Marc-Antoine Rallier et Kévin Firmin. Ngauamo a déjà côtoyé le manager Mauricio Reggiardo quand ce dernier officiait au SUALG.

Montauban : Bosviel jusqu’en 2024

Montauban a annoncé que Jérôme Bosviel (30 ans) avait prolongé son contrat pour trois saisons. Le demi d’ouverture ou arrière, courtisé un temps par Colomiers, a choisi de rester du côté de Sapiac. Le joueur, parmi les tout meilleurs buteurs du championnat, était arrivé en 2016 dans le Tarn-et-Garonne en provenance de Bourgoin-Jallieu.

Colomiers : Taufa contacté

Toma Taufa portera-t-il de nouveau le maillot de l’Aviron ? Rien n’est moins sûr. Prêté à Montpellier au mois d’octobre jusqu’à Noël, le club héraultais n’a pas souhaité le conserver au-delà de cette pige alors que le joueur voulait rester au MHR. Aujourd’hui, le pilier droit (actuellement déchiré à un mollet), de retour à Bayonne, n’entre plus vraiment dans les plans du staff bleu et blanc. Une porte est d’ailleurs ouverte si le joueur de 25 ans souhaite quitter le club. Dernièrement, Colomiers s’est renseigné sur sa situation, a manifesté son intérêt et des discussions ont été entamées entre les différentes parties.