Popelin dans le viseur de Clermont, Aprasidze prêté à Colomiers ... Les coulisses du mercato !

Clermont : Popelin dans le viseur

Pour pallier le départ précipité de Jake McIntyre vers l’Australie et s’offrir une option supplémentaire à l’ouverture, l’ASMCA a enrôlé ponctuellement Shane Jennings (24 ans) et qui fera le nombre jusqu’à la fin de la saison (contrat jusqu’en juin 2021). Ensuite ? S’il faudra suivre les performances de l’Anglais pour étudier une possible prolongation, les Clermontois se sont mis en quête d’un ouvreur, avant d’accompagner Camille Lopez sur le poste. Et parmi les pistes ouvertes, il en est une qui avance. Elle mène au Vannetais Pierre Popelin (25 ans), arrière de formation mais qui évolue cette saison à l’ouverture chez le leader du Pro D2. Un joueur au profil "clermontois compatible" : créateur et premier attaquant sur la ligne d’avantage, il est le danger numéro un du RCV cette saison, avec lequel il compte sept titularisations dont cinq au poste d’ouvreur (11 feuilles de match). Également buteur fiable, il a inscrit 84 points au pied cette saison (15 pénalités, 12 transformations, 1 drop-goal). Pour rejoindre l’Auvergne, Popelin devra toutefois être libéré de sa dernière année de contrat en Bretagne.

Montpellier : Aprasidze prêté à Colomiers

A seulement 22 ans, le demi de mêlée de Montpellier Gela Aprasidze compte déjà 28 sélections avec l’équipe nationale de Géorgie et fut l’un des cadres des Lelos, durant les tests de novembre. Barré par Benoit Paillaugue et Cobus Reinach à Montpellier, Aprasidze (aucune titularisation depuis le début de saison) devrait être prêté au club de Colomiers (Pro D2) au terme de la saison en cours. C’est un renfort important pour le club d’Alain Carré.

Belgique : Fédération cherche entraîneur

La semaine dernière, la Fédération belge de rugby a publié un appel à candidature pour dénicher le futur coach de son équipe nationale à VII, qui évolue pour l’heure en deuxième division européenne.La prise de fonction est prévue pour le 1erfévrier 2021. Par ailleurs, "une expérience internationale du VII et le fait de résider en Belgique constituent des atouts" détaille l’annonce. L’heureux élu remplacera Jérémy Aicardi, démissionnaire le mois dernier et qui ne sera resté qu’un an à la tête de Belgique VII. Le Français, passé notamment par Oyonnax (2009-2013) avant de bifurquer à VII (81sélections avec la France), n’aura jamais pu mener ses troupes en compétitions officielles, la faute à la pandémie de covid. Plusieurs raisons expliquent ce départ : premièrement, la situation financière difficile de la Fédération belge mais aussi la difficulté pour Aicardi de combiner sa fonction avec celle de responsable des équipes de Monaco (VII et XV) et celle de d’entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle MR7 (Super Sevens).

Rouen : Christophe Hamacek sur la sellette

La défaite des Normands à Mont-de-Marsan (15-3) pourrait avoir des conséquences dans le staff. L’entraîneur Christophe Hamacek, actuel adjoint de Richard Hill, pourrait être écarté dans les prochains jours, notamment en raison de désaccords techniques entre les deux coachs.