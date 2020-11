L'USAP veut conserver un joueur cadre de son effectif.

Arrivé à l'USAP en provenance de Castres à l'été 2018, Afusipa Taumoepeau a depuis disputé 51 matches sous le maillot sang et or, s'installant comme un des leaders de l'effectif catalan. Or, le contrat du centre de 30 ans arrive à échéance en juin prochain. Selon nos informations, l'USAP négocie actuellement une prolongation de celui-ci.