Muller et Cronjé s’en vont, troisième recrue pour la Section Paloise... Les coulisses du mercato !

Top 14 : Muller et Cronjé s’en vont

L’ailier sud-africain Marcell Muller (19 ans), arrivé l’été dernier au MHR, va quitter le club pour s’engager avec les Cheetahs. La province sud-africaine a aussi obtenu la signature du troisième ligne George Cronjé (19 ans) qui vient de passer une saison à Clermont.

Pau : Tuimaba troisième recrue

Le club béarnais a trouvé sa troisième recrue, après le deuxième ligne Matt Philip et l’ailier Eliott Roudil. Selon La République des Pyrénées, il s’agit de l’international fidjien à VII Aminiasi Tuimaba (25 ans). Il devrait évoluer au poste d’ailier. La Section paloise a aussi décidé de relancer la piste menant à l’international australien Reece Hodge (25 ans, 39 sélections) qui avait prolongé avec sa fédération en décembre dernier mais la conjoncture actuelle pourrait pousser l’Australie à rompre certains de ses engagements.

Leicester : Scott arrive, Holmes libéré

L’international écossais de Glasgow, Matt Scott (29 ans, 39 sélections) s’est engagé avec Leicester pour la saison prochaine. Formé à Édimbourg, il connaît bien le championnat anglais pour avoir porté les couleurs de Gloucester entre 2016 et 2018. Parallèlement à cette signature, l’ailier-arrière gallois Jonah Holmes (27 ans) a été libéré de sa dernière année de contrat. Il était chez les Tigers depuis 2017 et souhaitait revenir au pays de Galles pour relancer sa carrière internationale (3 capes). La piste la plus sérieuse l’envoie à Newport.

XV de France : le staff au chômage partiel à 80 %

Comme nos confrères de L’Équipe l’ont révélé en début de semaine, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié et l’ensemble de son staff ont été placés au chômage partiel à 80 %, comme tous les membres des encadrements des équipes de France masculines et féminines. Ainsi, ces derniers ne travaillent qu’une journée ou deux demi-journées par semaine, au minimum jusqu’à fin mai. Cette décision a été prise à la suite du plan de déconfinement annoncé par le gouvernement, qui ne prévoit aucune reprise sportive avant la fin de l’été et alors que la tournée en Argentine, programmée en juillet, n’est plus qu’une illusion.