Moyano jusqu'en 2022, Volavola et Toeava en contact avec Perpignan... Les coulisses du mercato !

Toulon : Moyano jusuqu'en 2022

L’arrière ou ailier international argentin Ramiro Moyano (29 ans ; 35 sélections) s’est engagé pour deux saisons supplémentaires en faveur de Toulon. Arrivé en novembre sur la Rade, il a disputé cinq rencontres sous le maillot varois et inscrit deux essais. Il est désormais sous contrat jusqu’en 2022.

Perpignan : Rivière se veut rassurant pour l'avenir du club

Comment l’Usap se relèvera-t-elle de cette période ? François Rivière se veut rassurant : "La situation de l’Usap, aujourd’hui, n’est pas inquiétante, a déclaré le président sans et or sur France Bleu Roussillon. Le déficit était prévu et a été anticipé, il sera de 1 à 1,5 million d’euros de plus que prévu. Ça reste acceptable et absorbable. La difficulté se pose pour la saison suivante. La quasi-totalité des partenaires et des abonnés font preuve d’une grande compréhension. On ne nous demande pas de remboursements. Comme plein d’autres clubs, l’Usap est en danger de mort. Si les supporters et partenaires ne nous suivaient plus, ça deviendrait grave. On sait où on va."

Perpignan (2) : Volavola et Teova ? C'est encore possible

L’Usap avance à tâtons sur la constitution de son effectif : "Le recrutement reste difficile, a expliqué Christian Lanta sur France Bleu Roussillon. On ne connaît pas encore les conditions de la saison prochaine. On a cependant des contacts, l’Usap reste attractive. On cherche activement au poste de pilier, il faudra renforcer le côté droit à tout prix." Derrière, la venue du Fidjien du Racing Ben Volavola est espérée : "On est en contacts depuis plusieurs semaines. Il fait partie des options que l’on a. Il est très polyvalent : ouvreur, centre et arrière. Il souhaite nous rejoindre mais sa venue sera liée aux conditions financières qui seront les nôtres et donc pour l’instant on ne peut pas conclure. Le contact avec Toeava n’est pas oublié."