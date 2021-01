En deux saisons et demie à Montpellier, Johan Goosen a disputé vingt-neuf matchs toutes compétitions confondues pour un seul essai et des prestations nettement en-deça des attentes. Cette saison, il ne compte même qu'une seule apparition, face à Brive, le 25 octobre. Véritable pari sportif et financier de Mohed Altrad à l'été 2018, sa venue dans l'Hérault aura donc tourné au fiasco. Le Sud-Africain va tenter de se relancer sous les couleurs des Blue Bulls, qui disputeront dès l'année prochaine le Pro 16, face aux provinces irlandaises, galloises et écossaises. Sa signature serait imminente, à en croire la presse de son pays. La franchise de Pretoria devrait aussi enregistrer la venue du demi de mêlée de Worcester François Hougaard (32 ans, 46 sélections).