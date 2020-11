Les Saracens réintégrés en Premiership en 2021 ? Jennings à l'ASM... Les coulisses du mercato !

Premiership : les Saracens réintégrés en 2021-2022 ?

Le récent reconfinement mis en place par le gouvernement britannique a sonné l’arrêt de toutes les compétitions en dessous du Premiership, dont la deuxième division. Selon un rapport publié dans le Daily Mail, la moitié des clubs de la deuxième division préféreraient annuler la saison et libérer leurs joueurs afin de préserver leur statut, si un plan de sauvetage du gouvernement n’était pas décidé pour soutenir la RFU. Le Premiership verrait ensuite les Saracens et les Ealing Trailfinders prêts à s’aligner en 2021-2022. Ce dernier club, qui appartient au milliardaire britannique Mike Gooley, a acheté plus de 20 millions d’euros d’actions Premiership et devrait en investir plus de 30 supplémentaires.

La Rochelle : Bourdeau jusqu’en 2024

Courtisé sur le marché,Rémi Bourdeau (28 ans) est donc resté fidèle à La Rochelle. Le troisième ligne, passé par Béziers, a signé un nouvel engagement de trois ans avec le club maritime, soit jusqu’en juin 2024.

Toulon : Dakuwaqa vers Montpellier ?

Révélé sur Rugbyrama.fr, l’ailier fidjien de Toulon Masivesi Dakuwaqa (26 ans), dont le contrat arrive à terme en juin (avec une année optionnelle jusqu’en 2022), pourrait évoluer la saison prochaine à Montpellier.

Clermont : Jennings s’engage

L’ouvreur australien Jack McIntyre libéré à sa demande, Clermont avait mis à l’essai l’Anglais Rory Jennings (24 ans), qui évoluait en deuxième division à Coventry avant d’être prêté de finir la saison dernière à Leicester. Le joueur a donné satisfaction au staff et aux dirigeants, qui lui ont fait signer un contrat jusqu’à la fin de saison en cours.