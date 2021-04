Le Docteur Wild s'en prend à Fickou !

Du côté de la Porte d'Auteuil, le départ de Gaël Fickou vers le Racing 92 a fait grincer quelques dents. Le docteur Wild, propriétaire du club parisien, expliquait ce matin dans les colonnes de l'Equipe : "Je suis très déçu. Déçu par son état d’esprit. Ça ne se fait pas de quitter ses partenaires en cours de saison." Le milliardaire allemand poursuivait ainsi : "Le point de rupture date du jour où Gaël Fickou est venu voir Gonzalo Quesada pour lui dire qu’il ne voulait plus jouer sous les couleurs du Stade Français et qu’il souhaitait partir avec effet immédiat au Racing 92. J’ai eu une discussion avec Gonzalo à propos de ça, et je lui ai dit que ce n’était pas possible."

Chez nos confrères de L'Equipe, le docteur Wild concluait ainsi : "Concernant Fickou, on s’était fait avoir par les agents. Gaël avait un très long contrat chez nous (5 ans). La première année, il a fait une bonne saison. Mais la seconde, il n’a joué que six matches et cette saison seulement huit. Gaël nous coûte un million d’euros la saison. Donc chaque match, c’est 150 000 euros ! C’est juste incroyable ! Et ce joueur veut quitter le club alors que nous avons encore une chance de nous qualifier pour les phases finales d’ici à la fin de saison. C’est contre mes principes". On rétorquera néanmoins au docteur Wild que sans Gaël Fickou, auteur à son arrivée au club d'une saison dingue, les soldats roses auraient probablement fini le championnat en mauvaise posture...