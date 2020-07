Laporte deuxième personnalité la plus influente, Laidlaw au Japon... Les coulisses du mercato !

Laporte, deuxième personnalisté la plus influente

Le magazine britannique Rugby World a publié un top 50 des personnalités les plus influentes du rugby mondial, dans lequel on retrouve quatre Français, dont deux dans les dix premiers. Le président de la FFR et vice-président de World Rugby, Bernard Laporte, est classé deuxième, derrière le capitaine des champions du monde sud-africains Siya Kolisi, alors que le directeur général du Mondial 2023 Claude Atcher est septième. Le président de la LNR Paul Goze est 28e et le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié 31e .

Clermont : Laidlaw signe au Japon

Le demi de mêlée écossais Greig Laidlaw, qui évoluait depuis trois saisons à Clermont, s’est engagé avec les NTT Shining Arcs, comme l’a indiqué lundi le club japonais. L’international (34 ans, 76 sélections), ancien capitaine du XV du Chardon, était libre de tout contrat. À Chiba (centre), Laidlaw retrouvera d’autres habitués du Top 14 dont Liam Gill (ex-Toulon et Lyon).

La Rochelle : Zirakashvili dans le staff

L’ancien pilier droit de Clermont Davit Zirakashvili (36 ans), qui a vu sa carrière de joueur se terminer de manière anticipée en raison du coronaviru,, rejoint La Rochelle en tant que consultant de la mêlée. Le Géorgien interviendra ponctuellement auprès des Maritimes.