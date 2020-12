Joseph prolonge au Racing, Moïse sur les tablettes de Bayonne... Les coulisses du mercato !

Racing 92 : Joseph, prolongation actée

C’était attendu ces jours-ci après que les discussions s’étaient intensifiées.Le Racing 92 a annoncé mercredi la prolongation de contrat de son double champion du monde moins de 20 ans Jordan Joseph (20 ans). Si la durée de son nouvel engagement n’a pas été communiquée, le troisième ligne s’inscrit dans la durée avec le club francilien, alors qu’il était convoité par de nombreuses autres écuries, telles Montpellier ou Lyon. Depuis le début de saison, il compte cinq feuilles de match, pour quatre titularisations, en Top 14.

Provence Rugby : Malet, deux ans de plus

Arrivé au club à l’été 2017, en provenance de Mont-de-Marsan, le troisième ligne Charles Malet a notamment participé à la remontée de Provence Rugby en Pro D2 dès 2018 et il est devenu au fil des années, une des pièces maîtresses du système aixois.

Joueur le plus utilisé cette saison par Fabien Cibray et son staff, il s’illustre parmi de nombreux classements et statistiques individuelles de Pro D2. Meilleur porteur de balle, joueur réussissant le plus de « offloads », il est également le deuxième joueur du championnat cassant le plus de plaquages adverses sans oublier aussi à son actif, plusieurs essais inscrits. Ce véritable « cadre » du vestiaire, âgé de 30 ans, a décidé de prolonger l’aventure avec Provence Rugby pour deux saisons supplémentaires.

Bourg-en-Bresse : Sione Anga’aelangi débarque

L’US bressane vient d’engager le talonneur Sione Anga’aelangi (32 ans) jusqu’à la fin de la saison. Le club burgien cherchait un renfort pour pallier la longue absence de Quentin Traversier (ligaments croisés d’un genou). Le Tonguien est passé par Vannes et Biarritz en Pro D2, et le Stade français en Top 14.

Bayonne : Moïse sur les tablettes

Actif sur le marché des piliers gauche, Bayonne s'est attaché les services du Toulonnais Sébastien Taofifenua, comme indiqué un peu plus haut dans ces colonnes, mais aussi, selon nos informations, s'intéresse de prés au Palois Geoffrey Moïse (29 ans). L’international portugais, aligné à huit reprises cette saison, est en fin de contrat en juin 2021 et n’a pas encore signé de nouvel engagement avec la Section.