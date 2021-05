Le troisième joueur le plus capé de l'histoire du rugby néo-zélandais a achevé sa carrière à l'issue de la défaite de son équipe des Toyota Verblitz face aux Panasonic Wild Knights (48-21) samedi en demi-finale de la Top league japonaise.

"J'ai hâte de retourner en Nouvelle-Zélande et de passer du temps avec ma famille", a posté Read sur les réseaux sociaux.

L'imposant numéro 8 a disputé 127 matches pour la Nouvelle-Zélande, dont 52 en tant que capitaine après avoir succédé à Richie McCaw en 2016.

Il a remporté à deux reprises la Coupe du monde de rugby et a été élu joueur de l'année par World Rugby en 2013.

En club, il a remporté quatre titres de Super Rugby avec les Canterbury Crusaders. World Rugby a publié sur les réseaux sociaux l'incroyable palmarès de Read avec une simple mention : "Quelle carrière", suivie d'un emoji d'applaudissements.

"Merci, Reado. Nous te souhaitons le meilleur dans ta retraite du rugby professionnel", a écrit la fédération néo-zélandaise sur son compte Twitter.

"Un des plus grands. Profite de ta retraite", a-t-elle ajouté à côté d'un emoji représentant un coeur noir.

Read a fait ses débuts chez les All Blacks en 2008 et a formé, avec McCaw et Jerome Kaino, la formidable ligne arrière qui a été un élément fondamental des équipes victorieuses de la Coupe du monde en 2011 et 2015.

"Félicitations pour une carrière incroyable, Kieran", peut-on lire sur le compte Twitter officiel de la Coupe du monde de rugby.

"Tout le meilleur pour ta retraite l'ami", a posté de son côté la sélection de l'Australie, grande rivale des All Blacks.