Son avenir dans le monde du rugby professionnel était encore incertain il y a quelques semaines. Le demi de mêlée Pierre Pagès (29 ans) savait qu'il n'allait pas avoir de proposition de prolongation de contrat avec le Stade toulousain où il était arrivé en juillet 2018 comme joker médical. Arrivé de Blagnac en Fédérale 1, le demi de mêlée avait décidé de tenter l'aventure du rugby professionnel pour quelques mois pendant la rééducation d'Antoine Dupont. Pharmacien de profession, il avait finalement terminé la saison avant de signer une prolongation de contrat d'un an. Ce dernier arrive à échéance au mois de juin et Pierre Pagès avait été prévenu qu'il n'aurait pas de nouvelle proposition de la part du Stade toulousain. Avec vingt-cinq matchs de Top 14 et trois de Coupe d'Europe à son actif, le demi de mêlée a démontré des qualités et bénéficie d'une petite expérience qui devaient lui permettre de poursuivre l'aventure du rugby professionnel, lui qui prépare aussi activement sa thèse depuis le début du confinement.

Selon nos informations, l'ancien joueur de Blagnac devrait finalement s'engager à Vannes en Pro D2. Le club breton cherchait à se renforcer au poste de demi de mêlée puisque Jules Le Bail, titulaire indiscutable cette saison, va rejoindre La Rochelle lors de la reprise. Malgré la signature du Grenoblois Lilian Saseras, Vannes aurait décidé de miser sur Pierre Pagès pour venir l'épauler alors que Florian Cazenave est toujours sous contrat jusqu'en juin 2021. Les trois hommes devraient donc se partager le poste la saison prochaine.

Du côté du Stade toulousain, Antoine Dupont sera toujours là. Pour compenser les départs de Sébastien Bézy et Pierre Pagès, le club enregistre les arrivées de Alexi Balès (La Rochelle) et du jeune Baptiste Germain (UBB) alors que l'espoir du club Théo Idjellidaine aura aussi sa carte à jouer.