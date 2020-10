Huget sur les tablettes de 2 clubs, trois joueurs prolongés à Brive... Les coulisses du mercato !

Toulouse : Huget sur les tablettes de Bayonne et La Rochelle ?

L’ailier international du Stade toulousain Yoann Huget (33 ans ; 62 sélections) arrive en fin de contrat avec son club formateur en juin prochain. Et le joueur serait surveillé de près sur le marché des transferts. En effet, selon les informations de Rugby Transferts, son profil plairait particulièrement à Jono Gibbes, le manager de La Rochelle, qui pourrait passer à l’action. Mais son dossier serait également étudié du côté de Bayonne où il a évolué entre 2010 et 2012 après être passé par Agen et avant de faire son retour à Ernest-Wallon. L’intéressé a toujours gardé des attaches avec le club basque, où le manager Yannick Bru, qui fut son entraîneur à Toulouse et en équipe de France, le connaît parfaitement.

Brive Hervé, Lee et Thompson-Stringer ont prolongé

Le CABCL a annoncé les prolongations de trois joueurs. L’ouvreur Enzo Hervé (23 ans), auteur d’un début de saison remarqué et suivi notamment par l’Union Bordeaux-Bègles, a choisi d’étendre son contrat jusqu’en 2023, tout comme le trois-quarts centre sud-africain Nico Lee (26 ans). Le pilier gauche anglais Hayden Thompson-Stringer (25 ans) s’est engagé pour une saison supplémentaire.

Bordeaux-Bègles Tamanivalu, c’est terminé

Si la rupture anticipée du contrat liant l’ailier néo-zélandais Seta Tamanivalu (28 ans) et l’Union Bordeaux-Bègles — alors que son engagement s’étirait initialement jusqu’en juin prochain, avait déjà été officialisé par le club, l’international a disputé son dernier match avec l’UBB dimanche soir à La Rochelle -. Titulaire au coup d’envoi, il a notamment reçu un carton jaune après avoir déjà été expulsé contre Brive lors de la deuxième journée. Tamanivalu va désormais prendre la direction du Japon, où il rejoindra les rangs des Toshiba Brave Lupus.