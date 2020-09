Haddad verrouillé par La Rochelle, vague de prolongations à Paris... Les coulisses du mercato !

Bayonne : Ducat évite l'opération, l'Aviron envisage un joker

Touché à une épaule face à Clermont, le Bayonnais Guillaume Ducat a choisi de ne pas se faire opérer. Le deuxième ligne de 24 ans, victime d’une luxation, va suivre une rééducation et ne sera donc indisponible en principe que deux mois. Selon Sud Ouest, l’Aviron s’est tout de même mis en quête d’un joker médical afin d’anticiper une éventuelle rechute de Guillaume Ducat mais aussi de compenser l’absence du troisième ligne Asier Usarraga, encore sur le flanc pour un minimum de deux mois.

La Rochelle : Haddad verrouillé

Considéré comme un des plus grands espoirs tricolores au poste de troisième ligne, Matthias Haddad (19 ans) veut s’installer à La Rochelle. Le champion du monde moins de 20 ans en 2019 a signé un nouveau contrat avec le club maritime. Initialement lié jusqu’en juin 2021, l’ancien joueur de Vannes a décidé de s’engager jusqu’en juin 2023.

Stade français : Sanchez, Hamdaoui, Segonds et Delbouis ont prolongé

Le Stade français s’attache à conserver ses forces vives derrière. Quatre de ses joueurs ont prolongé leur contrat. Le demi d’ouverture argentin Nicolas Sanchez (31 ans) a signé pour rester au moins jusqu’en juin 2022. Parmi les jeunes éléments, le numéro 10 Joris Segonds (23 ans), arrivé l’été dernier en provenance d’Aurillac, serait désormais engagé jusqu’en juin 2023 tandis que le centre Julien Delbouis (21 ans) et l’arrière Kylan Hamdaoui (26 ans) devraient être Parisiens jusqu’en juin 2024.

Racing 92 : trois semaines pour Beale

Reconnu responsable de "jeu dangereux" et plus particulièrement de "plaquer un adversaire par anticipation, à retardement ou d’une manière dangereuse", Kurtley Baele a écopé de trois semaines de suspension par la commission de discipline de la LNR. Le Racingman, qui avait été expulsé vendredi dernier face à Montpellier, manquera donc le quart et éventuellement la demifinale de Champions Cup de son équipe. La date exacte de sa requalification sera connue ultérieurement.