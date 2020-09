Gatland veut Wilkinson dans le staff des Lions, Nonu de retour au RCT... Les coulisses du mercato !

Lions britanniques et irlandais : Warren Gatland veut Jonny Wilkinson dans son staff

Jonny Wilkinson sera-t-il dans le staff des Lions britanniques et irlandais l’été prochain, en Afrique du Sud ? Selon ruck.com, l’ancien ouvreur international, 41 ans, a été approché par Warren Gatland pour superviser le jeu au pied. Le Gallois Neil Jenkins, en poste en 2009 et 2017, aurait cette fois décliné.Le manager néo-zélandais, après avoir consulté Owen Farrell, est depuis entré en contacts avec "Wilko", intervenant auprès duXV de la Rose en 2019. L’ancien Toulonnais réserve sa réponse.

Toulon : Ma'a Nonu de retour

Samedi, le RCT a annoncé, via son site Internet, le retour de l’un de ses joueurs emblématiques, le centre international néo-zélandais Ma’a Nonu qui avait quitté la rade il y a deux ans, au terme de la saison 2018. Âgé de 38 ans, le centre aux 103 sélections avait effectué une saison aux Auckland Blues pour se laisser une chance de disputer une cinquième Coupe du monde avec les Blacks, sans succès. Il avait ensuite tenté l’aventure américaine en rejoignant la franchise de San Diego, avec laquelle il a disputé quatre rencontres et marqué trois essais avant que le championnat soit stoppé par la crise sanitaire.

Top 14 - Ma'a Nonu, Semi Radradra et Mathieu Bastareaud (Toulon) contre Montpellier en 2014Icon Sport

Ma’a Nonu revient en qualité de joueur additionnel pour pallier les blessures sérieuses de l’ouvreur Anthony Belleau et du centre Julien Hériteau, le premier étant indisponible pour huit mois et le second pour plusieurs semaines. Nonu est attendu à Toulon dans les prochains jours et participera aux entraînements "dès la visite médicale passée", a précisé le communiqué.

Argentine : Cheika au chevet des Pumas

a fédération de rugby argentin vient d’annoncer que l’ancien sélectionneur des Wallabies, Michael Cheika, épaulera celui qui fut son ancien assistant avec la sélection australienne, Mario Ledesma, aujourd’hui sélectionneur des Pumas pendant toute la durée du prochain Rugby Championship qui se tiendra en Australie du 7 novembre au 12 décembre. "Nous échangeons depuis le début de l’année, a indiqué Ledesma. Je lui ai proposé de retravailler ensemble et il a immédiatement accepté. Il va apporter toute son expérience et au groupe. Et puis Michael a aussi été précieux parce qu’il connaît parfaitement l’Australie, ses lieux d’entraînements, les endroits où l’on peut séjourner, ainsi que les précautions à prendre par rapport au climat."

Coupe du monde 2019 - Michael Cheika (Australie)Midi Olympique

Depuis qu’il a quitté les Wallabies au terme du dernier Mondial 2019 au Japon, Michael Cheika officiait en tant que consultant auprès de l'équipe à XIII des Sydney Roosters.

Top 14 : Racing - Toulon reporté au 7-8 novembre

Après les qualifications en finale de Champions Cup et de Challenge Cup respectivement des équipes du Racing 92 et de Toulon, la Ligue a annoncé le report de la rencontre opposant les deux équipes dans le cadre de la cinquième journée de Top 14. Si la date précise n’est pas encore fixée, la rencontre se jouera durant le week-end du 7-8 novembre prochain. Dans le même communiqué, la LNR a communiqué la programmation des 4e et 5e journées, qui seront les suivants :

4e journée :

Vendredi 9 octobre : Bayonne - La Rochelle (20h45)

Samedi 10 octobre : Agen - Stade Français, Castres - Brive et Toulon - Montpellier à 18h15. Puis Racing 92 - Toulouse à 21h.

Dimanche 11 octobre : Pau - Lyon à 19h puis UBB - Clermont à 21h10.

5e journée :

Samedi 17 octobre : Brive - Toulouse à 15h15 puis La Rochelle - Castres, Montpellier - Agen et Pau - UBB à 15h30.

Dimanche 18 octobre : Lyon - Bayonne à 19h puis Clermont - Stade Français à 21h.