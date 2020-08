Du Plessis surveillé par les Wasps, un joker à Colomiers... Les coulisses du mercato

Bordeaux-Bègles : Poirot jusqu'en 2025

Le capitaine de l’UBB, Jefferson Poirot, vient de prolonger avec le club girondin jusqu’en 2025. Le pilier gauche, qui a annoncé sa retraite internationale, a joué déjà 135 matchs avec les bordelo-bèglais. L’Union poursuit sa politique de prolongations après celles de Lucu, Marais, Woki, Cros et Buros.

Colomiers : Hikawera Elliot en joker

Colomiers a trouvé le joker médical du talonneur Ronan Chambord (26 ans) qui s’est blessé à une épaule et a dû être opéré. Il sera absent probablement pour une durée de quatre mois. Le club haut-garonnais a donc choisi de recruter le Néo-Zélandais Hikawera Elliot (34 ans), qui venait de passer deux ans à Nevers. L’ancien joueur des Chiefs de Waikato et des All Blacks (sept sélections) était arrivé en France à Oyonnax à l’été 2017.

Hika Elliot sous le maillot d'Oyonnax en 2018Icon Sport

Montpellier : Jacques Du Plessis surveillé par les Wasps

Dimanche, nos confrères anglais du Rugby Paper ont révélé que le club anglais des Wasps était actuellement en contact avec le puissant deuxième ou troisième ligne sud-africain de Montpellier, Jacques du Plessis. Le joueur, âgé de 27 ans, évolue au sein du club héraultais depuis 2015. Avant cela, il jouait pour les Blue Bulls et fut international sud-africain avec les moins de 20 ans.

Béziers : Ebersohn s'est engagé

Enfin stabilisé après l’épisode du rachat du club, l’AS Béziers Hérault vient de réaliser un beau coup sur le marché des transferts en signant le trois-quarts centre sud-africain Robert Ebersohn, arrivé en fin de contrat avec le Castres olympique où il avait passé quatre saisons et avec lequel il a décroché le titre de champion de France en 2019. L’ancien international à 7 sud-africain, passé formé aux Cheetahs, avait également évolué pendant trois saisons à Montpellier, de 2013 à 2016. Ebersohn s’est engagé pour une saison.