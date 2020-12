Deux jokers signent à Clermont, Kolisi devrait rester aux Stormers... Les coulisses du mercato !

Chiocci et Regard vers la prolongation

Alors qu’il compte une dizaine de joueurs en fin de contrat, le Lou est d’ores et déjà en passe de finaliser au moins deux prolongations: il s’agit du trois-quarts centre Thibaut Regard et du pilier Xavier Chiocci, qui devraient tous deux s’engager pour une paire de saisons supplémentaires. Par ailleurs, les négociations sont très bien avancées avec le demi de mêlée Jean-Marc Doussain et le demi d’ouverture Léo Berdeu. Le cas particulier est celui du deuxième ligne australien Izack Rodda, qui ne s’était engagé que pour une saison dans l’optique de revenir au pays et postuler pour la prochaine Coupe du monde. Le club aimerait tout de même le convaincre de prolonger l’aventure une saison de plus.

Les Stormers décidés à conserver Kolisi "au moins jusqu’en 2027"

En décembre 2019, Siya Kolisi (29 ans, 50 sélections) avait prolongé son contrat jusqu’à la fin de l’année 2021 avec la Western Province Rugby et les DHL Stormers, en même temps que Pieter-Steph du Toit, Steven Kitshoff, Frans Malherbe, Damian Willemse ou un certain Dillyn Leyds. Le devenir du capitaine des Springboks champions du monde est actuellement le sujet de nombreuses spéculations : les Harlequins auraient dans l’idée de lui proposer un pont d’or tandis que les Sharks, actuellement en pourparlers avec un riche investisseur américain, souhaiteraient en faire leur figure de proue. Le président de la Western Province RFU, Zelt Marais, a réagi à toutes ces annonces avec fermeté et confiance : "Siya Kolisi ne va nulle part, a-t-il dit à Rugby 365 la semaine passée. La Western Province a investi massivement à travers lui, plus qu’avec tout autre joueur, ces dernières années et depuis les moins de 19 ans. Et nous restons déterminés à conserver Siya Kolisi au moins jusqu’à la Coupe du monde 2027." Le flanker aura alors 36 ans. Une sacrée déclaration d’intention.

Clermont : Deux jokers s’engagent en première ligne

Clermont va enregistrer l’arrivée d’un joker médical au poste de talonneur, pour compenser l’absence de longue durée de Yohan Beheregaray (rupture d’un ligament croisé). Comme annoncé dans ces colonnes, il s’agit du Sud-africain Reinach Venter (25 ans, Cheetahs). Il débarquera en Auvergne accompagné d’un second joker, cette fois au poste de pilier droit et pour pallier l’absence de Christian Ojovan (fracture d’un scaphoïde). Il s’agit cette fois de l’international fidjien Jone Koroiduadua (24 ans) passé par l’académie de l’ASM à Nadroga et déjà aperçu dans les murs du centre d’entraînement clermontois.

Par ailleurs, le club auvergnat s’active sur le front des prolongations. Si peu de joueurs de l’effectif professionnel de Franck Azéma seront en fin de contrat en juin prochain, trois d’entre eux pourraient parapher un nouveau contrat en Auvergne dans les prochains jours. Il s’agit du All Black George Moala (30 ans, 4 sélections), étincelant ce samedi sur la pelouse de Bristol, du deuxième ligne formé au club Paul Jedrasiak (27 ans, 10 sélections) et du vice-capitaine Fritz Lee (32 ans), au club depuis 2013.

Nevers deux Aixois dans le viseur

Nevers pourrait enrôler deux joueurs d’Aix-en-Provence : le club de la Nièvre serait en contacts avancés avec l’ailier polonais Andrzej Charlat (25 ans), qui compte quatorze essais en carrière en Pro D2, et aurait aussi dans son viseur le deuxième ligne Jérôme Mondoulet (31 ans).