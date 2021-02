Cordin et Gigashvili prolongent, Rettalick arrêtera après 2023... Les coulisses du mercato !

All Blacks : Rettalick arrêtera après 2023

Brodie Retallick (29 ans, 88 sélections) ne devrait plus porter le maillot des Blacks après la Coupe du monde 2023. Le deuxième ligne néo-zélandais, actuellement en congé sabbatique aux Kobelco Steelers, s’est exprimé sur son avenir : "Je suis impatient, si tout se passe comme prévu, de revenir aux All Blacks et de jouer deuxsaisons pour les Chiefs. En réalité, ce seront probablement les deux dernières en Nouvelle-Zélande avant que je décide de ce que je ferai ensuite, que ce soit raccrocher les crampons ou peut-être revenir au Japon."

Toulon : Gigashvili et Cordin prolongent

Le RCT a finalisé cette semaine les prolongations de contrat de deux joueur cadres : le pilier droit géorgien, Beka Gigashvili (28 ans, 19 sélections) et l’arrière-ailier Gervais Cordin (23 ans), tous deux arrivés en provenance de Grenoble en 2019, ont signé de nouveaux engagements de trois ans, les liant au club varois jusqu’en juin 2024.

Aix-en-Provence : Bly et Lolohea en fers de lance

Aix-en-Provence a signé de jolis coups sur le marché avec tout d’abord la signature de Kévin Bly (24 ans). Ce lundi, Midi Olympique avait révélé les contacts entre l’ailier de Vannes et le club provençal. L’intéressé, par ailleurs international à VII, a confirmé son départ chez nos confrères du Télégramme. "Je ne pars pas de gaieté de cœur car je vais quitter, à regret, un club auquel j’ai donné quatre années de ma vie professionnelle et au sein duquel j’ai noué de solides amitiés", a déclaré Kévin Bly, dix-neuf essais en Pro D2 au compteur. Par ailleurs, Provence Rugby a convaincu le pilier gauche australien de Nevers, David Lolohea (29 ans), homme fort de l’USON depuis trois ans.

Brive : Hirèche, c’est officiel

Brive a annoncé la prolongation de contrat de son capitaine Saïd Hirèche (35 ans) pour une saison. Arrivé en 2012, le troisième ligne aile a déjà disputé 195 rencontres sous les couleurs corréziennes.