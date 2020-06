Béziers : Cheika en approche

Nous vous annoncions dans le Midi Olympique de vendredi dernier que les investisseurs emirati (Samir Ben Romdhane et le directeur exécutif de la société Sotaco, Philippe Ballard) représentés par Christophe Dominici avaient fait parvenir aux actuels propriétaires de Béziers une lettre d'intention rendant, dans le feuilleton du rachat de l'ASBH, les négociations exclusives entre les actuels actionnaires et les argentiers du Golfe. Selon nos informations, les propriétaires (Pierre-Olivier Valaize, Cédric Bistué et Pierre-Louis Angelotti) éplucheraient donc en ce moment les garanties bancaires présentées par Sotaco mais ne seraient plus opposés à la cession du club, laquelle pourrait donc survenir d'ici quinze jours. Si le rachat du club biterrois se concrétise rapidement, anciens et nouveaux propriétaires se rendront ensemble, début juillet, au siège de la DNACG à Paris afin que le projet soit validé (ou pas) par le gendarme financier du rugby professionnel : à ce titre, nous vous révélions il y a dix jours que le déficit de l'ASBH était évalué à 5 millions d'euros, il semblerait aujourd'hui que ce montant ait été quelque peu sous-estimé.

Biggar, Fall, Nonu, Lacroix : un recrutement ambitieux

Les Emirati prévoient, si leur projet aboutit, d'injecter 10 millions d'euros dès la première saison afin d'éponger les dettes du club, racheter les prêts en cours et, surtout, « recruter du lourd », comme on dit. A ce titre, les (possibles) futurs acquéreurs du club ont pris des renseignements sur de nombreux joueurs ces dernières semaines. De ce que l'on sait, Gabriel Lacroix (La Rochelle) , Benjamin Fall (Montpellier) , Yohann Vivalda (Perpignan), Charly Malié (Pau), Emmanuel Saubusse (Bayonne), Clément Daguin (Paris) seraient tous dans le viseur des investisseurs du Golfe. Chez les « non Jiff », les équipes de Christophe Dominici se seraient également renseignées sur Beauden Barrett, ont approché Dan Biggar, Ma'a Nonu et ont même pensé à racheter la dernière année de contrat liant Juan Imhoff au Racing 92. Nonu serait emballé. Quid des autres ? Difficile à dire, pour le moment...

Pour encadrer un projet qui s'annonce en tout point pharaonique, un nom revient en boucle, celui de l'ancien sélectionneur australien Michaël Cheika. Selon nos informations, l'ancien manager du Stade français (2010-2012), approché cet automne par le MHR, pourrait bien tourner le dos à l'offre récemment émise par Gloucester (Premiership) pour devenir le manager de l'ASBH, dans le cas où la cession du club était effective dans les jour prochains. Cheika manager, Etcheto entraîneur des trois-quarts et Michalak directeur sportif : petit à petit, le projet biterrois prend donc forme.