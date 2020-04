Agen : Fonteneau confirme pour Zafra

"Andres, c’est fait, il reste chez nous pour deux saisons supplémentaires, a ainsi indiqué Fonteneau. On a négocié avec Lyon qui souhaitait finalement le conserver pour des raisons économiques et j’ai trouvé un accord avec le président pour le libérer de sa dernière année de contrat." Avant de se pencher sur le cas du troisième ligne Jessy Jegerlehner (22 ans) : "Concernant Jessy, on n’a pas encore finalisé, mais il sera avec nous aussi. Il y a 95 % de chances qu’il soit au SUA la saison prochaine."