Le Tongien Vailanu signe aux Saracens

Il avait été repéré pour ses débuts en novembre avec les Tonga contre le Japon et la Roumanie. Joueur de ballon, solide à l’impact, Sione Vailanu, 22 ans, sera un atout de plus pour les Sarries dans une deuxième partie de saison qui s’annonce intense pour le club anglais. Il a déclaré sur le site du club "être très heureux, c’est un très bon environnement pour moi et un très bon endroit pour commencer ma carrière en Angleterre". Le numéro huit jouait depuis quatre ans au Japon. Un changement important pour le début de sa jeune carrière.