Laveau vers le CO

Avec sept essais depuis le début de la saison, Martin Laveau fait partie des meilleurs marqueurs de la Pro D2. Selon le Midi Olympique, le Castres olympique est parvenu à un accord avec le Bayonnais sur un contrat de trois ans.

Le joueur qui disait il y a quelques semaines vouloir retrouver le Top 14 le plus vite possible après son expérience avec Bayonne l’année dernière a donc choisi le CO de Christophe Urios.