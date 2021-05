Montauban : L’USM valide sept recrues

Comme annoncé dans ces colonnes, l’US Montalbanaise se renforce à tous les étages avec l’arrivée de l’arrière espoir rochelais Raphaël Sanchez, de l’arrière argentin Segundo Tuculet et du pilier géorgien Mirian Burduli. Le club a aussi officialisé pour la saison à venir les signatures du demi de mêlée briviste Quentin Delord et des deuxième ligne Maselino Paulino, de Mont-de-Marsan et Alexandre Manukula, de Toulouse. Enfin, le talonneur Kévin Firmin, arrivé en cours d’année en prêt, quitte définitivement Castres pour rejoindre la cuvette de Sapiac.

Grenoble : Marnus Schoeman a signé

Le FCG enregistre l’arrivée du troisième ligne Marnus Schoeman pour la saison prochaine. Le Sud-Africain de 32 ans (1, 80m, 105 kg) s’est engagé avec le club isérois sur une durée de deux ans. Schoeman a notamment évolué sous les couleurs des Lions. Il a disputé 42 matchs de Super Rugby et a également participé à une Coupe du Monde U20 avec l’Afrique du Sud, en 2009.

Lyon : Nakaitaci gravement blessé

L’ailier international français de Lyon, Noa Nakaitaci, sorti peu avant la mi-temps lors du match contre Brive le week-end dernier, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur, âgé de 30 ans, d’origine fidjienne, sera opéré la semaine prochaine par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet à l’Hôpital privé Jean-Mermoz de Lyon et sera indisponible au moins six mois. Nakaitaci, arrivé à Lyon en 2018 pour un contrat de cinq ans, avait déjà subi la même blessure, au genou droit, il y a quatre ans alors qu’il jouait à Clermont (2011-2018).