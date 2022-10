Cette semaine, les supporters brivistes ont vu Mitch Lees prendre sa retraite avec effet immédiat à cause d'une blessure à une cheville. Et bien ils pourraient bien voir débarquer un autre deuxième ligne de renom la saison prochaine. D'après les informations de The Rugby Paper, le club corrézien serait sur la piste de Richie Gray pour renforcer son pack. L'international écossais a déjà évolué durant sept saisons dans les rangs du CO et de Toulouse. Il a quitté la France en 2019 pour retrouver Glasgow, son club formateur.

Àgé de 33 ans, Richie Gray et son double mètre continuent de performer. La saison dernière, il a pris part à dix-sept rencontres de l'URC, dont seize dans la peau d'un titulaire. Ses deus dernières apparitions avec le XV du Chardon datent de février 2021, durant le Tournoi des Six Nations. Même si rien n'est encore officiel, sa venue serait un renfort de choix pour le CAB.