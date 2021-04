Johan Goosen ne portera plus le maillot de Montpellier la saison prochaine. A l'image de son coéquipier Jacques du Plessis, le joueur de 28 ans retourne en Afrique du Sud.

Le meilleur joueur du Top 14 en 2015-2016, portera les couleurs des Blue Bulls dans la capitale sud africaine, sous les commandes de Jake White.

''Nous sommes vraiment ravis de l'arrivée de Johan à Pretoria et attendons avec impatience son apport. Il a toujours performé au plus haut niveau depuis ses débuts et son expérience sera de bon augure pour nos jeunes trois-quarts, tout en nous offrant des qualités offensives, quand il sera sur le terrain'', a déclaré l'ancien manager du MHR, désormais directeur du rugby dans la franchise de Pretoria.

Le trois-quart polyvalent, capé 13 fois avec les Springboks, est enthousiaste à propos de ce nouveau projet : ''Je suis ravi de retourner dans mon pays natal et de représenter les Bulls de Vodacom qui se renforcent de jour en jour. Le rugby à Pretoria a un avenir passionnant et je suis reconnaissant d'en faire partie''.

Goosen signera son contrat avec les Bulls, le 1er juillet prochain.