La nouvelle avait circulé il y a quelques jours. A 29 ans, Ngani Laumape ne sera plus parisien la saison prochaine. Le Stade français a officialisé le départ de son trois-quarts centre arrivé la saison dernière dans la Capitale. L'ancien joueur des Hurricanes qui compte 16 sélections avec les All Blacks a dû quitter son club en raison de "difficultés d'adaptation familiales". Il avait joué 22 matchs et inscrit 3 essais lors de l'exercice 2021-2022.