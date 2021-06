Timu, qui a porté deux fois le maillot des Wallabies, a expliqué son choix sur ses réseaux sociaux :

"Je ne pensais pas que ce jour viendrait si tôt mais j'ai décidé de prendre ma retraite de rugbyman. J'ai juste senti qu'il était le bon moment pour moi. Je suis reconnaissant d'avoir réalisé mon rêve d'enfant et de jouer au rugby professionnellement, pour mon pays, traverser le monde et apporter à ma famille. Beaucoup de gens m'ont aidé au cours de mon parcours et je suis reconnaissant envers ma famille, ma mère, père et ma femme. Je suis très reconnaissant de tout ce que m'a donné le rugby et j'ai maintenant le regard vers ce qui arrive prochainement."