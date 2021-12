C'est au printemps 2017 que Bernard Goutta (49 ans) a débarqué à Clermont-Ferrand pour épauler Franck Azéma (alors entraîneur en chef de l'ASMCA) et plus précisément s'occuper de la conquête auvergnate. Si Azéma a depuis quitté Clermont, Goutta est quant à lui toujours sous contrat avec le club auvergnat, et ce jusqu'en juin 2022. La semaine dernière, l'ancien flanker de l'Usap a donc commencé la nouvelle mission que lui ont confiée les dirigeants de l'ASMCA, à savoir entraîner les avants de la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), un club avec lequel Clermont souhaiterait établir des passerelles à court et moyen terme. Et de toute évidence, le travail qu'effectuera Bernard Goutta en Major League nord-américaine se poursuivra jusqu'au printemps 2022.

En parallèle, il est à signaler que le SUA, aujourd'hui sportivement dirigé par David Ortiz et Sylvain Mirande, n'a selon nos confrères de Sud Ouest pas fait une croix sur Bernard Goutta et souhaite plus que jamais faire de lui son manager dès juillet 2022. Dès lors, les parties prenantes trouveront-elles un accord ? Verdict imminent...