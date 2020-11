"Tout ce qu’ils ont fait, c’est taper"... Le top des déclas

" On repart de zéro dès lundi "

Fabien Galthié était satisfait de la victoire de ses hommes face à l’Écosse hier après-midi. Avec un succès (15-22), les Bleus se sont offert le droit de jouer un match décisif contre l’Italie samedi prochain au Stade de France. Un match qui permettra, en cas de victoire, de finir premier du groupe et d’aller défier l’Angleterre. Mais pour ce faire, le sélectionneur devra composer avec une équipe en majorité composée de rookies : "Il ne faudra pas oublier que ce sera un contexte complètement différent, une toute autre histoire avec l’arrivée d’un groupe quasiment renouvelé entièrement. On repart à zéro à partir de lundi."

" C’était une année 2020 magnifique "

Charles Ollivon est un capitaine que l’on pourrait qualifier de positiviste. Dans une année 2020 marquée dans sa grande majorité par l’effroyable crise sanitaire du Coronavirus et de ses conséquences sur le monde du sport et de l’ovalie, le Toulonnais débriefait l’année rugbystique des Bleus en ces termes : "C'est juste la victoire qui compte, elle est acquise et elle fait beaucoup de bien à tout le monde. On avait à cœur de faire un bon match ici. C'est chose faite. On va bien en profiter ce soir après cinq semaines ensemble. C'est bien de finir sur une victoire. C'était une année 2020 magnifique." Positive attitude.

" Tout ce qu’ils ont fait, c’est taper "

L’oscar de l’Écossais avec le plus de sang belge en lui est attribué à… Stuart Hogg ! L’arrière du XV du Chardon l’avait visiblement mauvaise hier en zone mixte, après la défaite à domicile contre l’équipe de France. Agacé, il résumait la rencontre de la sorte : "Je trouve qu'on a eu le contrôle du match pendant 78 minutes. On a réussi à maîtriser la France. On voulait être en position de gagner ce test match mais, malheureusement, on a fait quelques erreurs, ce n'est pas possible au niveau international. C'est aussi simple que ça. On a réussi à tenir la France : ils voulaient venir jouer à la main mais, tout ce qu'ils ont fait, c'est taper."

" Tout le monde a dû s'embêter ce soir, pour être poli "

Même lui le dit ! Acteur du match opposant son équipe de La Rochelle à celle du Racing 92 hier soir, Brice Dulin s’est ennuyé ferme durant cette rencontre, et à vrai dire, nous aussi. Le score, 9-6, fut le symbole d’une partie hachée, où les défenses ont pris le meilleur sur les attaques (et le spectacle). L’arrière qui revient chez les Bleus aujourd’hui pour préparer l’Italie avouait : "Tout le monde a dû s'embêter ce soir, pour être poli. Ç’a été très poussif avec beaucoup d’approximations, des ballons tombés, le jeu au pied approximatif aussi donc… On va retenir la victoire."

" Rater autant de pénalités ? J’avoue que ça me fait chier "

Dans le match opposant le Stade Français à l’Union Bordeaux-Bègles, Joris Segonds a eu pléthore d’opportunités de mettre son équipe à l’abri. Par dix fois, il posa son ballon près du tee pour tenter une pénalité. Mais, autant était-il dans un grand jour avec ses mains (comme en témoigne sa merveille de passe sautée pour Veainu sur le premier essai d’Etien), autant son pied ne respirait pas la sérénité. Seule quatre pénalités passèrent entre les perches, et ce maigre bilan lui laisse un goût amer en fin de rencontre : "Autant ? (de déchet) Je n’en sais rien. Je me souviens d’une rencontre avec Aurillac où j’en avais raté quelques-uns, mais peut-être pas six. Et même aux entraînements, je ne crois pas en avoir raté autant au cours d’une séance. J’avoue, ça me fait chier."