Tournoi des 6 nations, moins de 20 ans, féminines, Premiership… Les 5 infos du week-end

L'indiscipline a tué les Bleus

En tête à la pause (14-20), les coéquipiers de Guilhem Guirado n'ont pas su garder cette avance lors de la seconde période. La faute, notamement, à une trop grande indiscipline avec, au total 13 pénalités concédées. C'est à la 71ème minute que les Ecossais prennent la score (29-26) après une énième faute au sol. Quelques minutes plus tard, même son de cloche, les Bleus sont de nouveau pénalisés, Laidlaw en profite : 32-26. Comme un symbole, c'est sûr une dernière pénalité pour les Ecossais que le match s'achève. Score final : 32 à 26, neuvième match de suite sans victoire pour le XV de France.

Maul Ecosse - FranceRugbyrama

L’Angleterre reste invaincue à domicile et en course pour le Grand Chelem

Les affrontements entre Anglais et Gallois se jouent bien souvent sur des détails. L’année dernière, la bande à Farrell l’avait emporté de justesse avec un essai de Daly à 4 minutes de la fin (16-21). Hier, à Twickenham, l’Angleterre a eu longtemps le contrôle du match avant de souffrir devant les assauts gallois. Mais une nouvelle fois, les hommes d’Eddie Jones sont sortis vainqueurs de cet affrontement grâce à une efficacité chirurgicale et à une solide défense (12-6). Le Pays de Galles pourra néanmoins regretter longtemps ses occasions ratées. Avec ce succès, le quinzième consécutive à domicile, le XV de la rose confirme son statut de favori pour la victoire finale et poursuit son rêve de Grand Chelem, qui serait le deuxième en trois ans.

Mako Vunipola (Angleterre) vs Pays de Galles le 10/02/2018Icon Sport

Premiership : le leader chute à domicile, le retour des Saracens

Week-end de doublon en Angleterre. En parallèle du Tournoi des 6 nations, les clubs anglais disputaient la 14ème journée de championnat. Un week-end marqué par la défaite d’Exeter, le leader, à domicile, face à Worcester, avant dernier de Premiership (5-6). Une défaite qui profite aux Saracens, vainqueurs sans difficulté de Newcastle (25-3). Tolofua était notamment titulaire avec les Sarries alors qu’il est toujours interdit de jouer en France. Avec ce succès, les doubles champions d’Europe reviennent à deux petits points d’Exeter qui reste sur deux revers consécutifs.

Pour la qualification pour les phases finales, la bataille continue entre Bath et les Wasps. Les deux clubs l’ont emporté. Dans cette lutte à distance, les Wasps pourront se flatter d’avoir décroché le bonus offensif sur le terrain des Harlequins, le tout à 14 contre 15. Pas de changement en revanche en bas du classement, les London Irish sont toujours derniers, à 12 points du premier non relégable (Worcester).

France féminines et moins de 20 : la passe à dix

Une semaine après leur victoire contre l’Irlande, les Bleuets ont récidivé (69-19). Ils ont été impressionnant que ce soit en conquête, dans le jeu courant ou même le jeu au pied. Une victoire bonfiée qui leur permet de prendre la tête du classement. Même son de cloche pour les filles, elle se sont imposés avec le bonus offensif en Ecosse (24-3). Néanmoins, elles restent derrière les Anglaises qui ont écrasées le Pays de Galles (52-0).

Cyrielle Banet - France FéminineIcon Sport

Provence Rugby chute à Chambéry

Solide leader de la fédérale 1 élite, les joueurs de Provence Rugby se sont inclinés à Chambéry 25 à 18. Après neuf victoires consécutives, les Provençaux sont tombés sur des Savoyards très solides, notamment en seconde période avec deux essais (Ratuvou 59' ; Neiceru 80'). Au classement, Chambéry pointe à la 3ème place. Provence Rugby est toujours largement en tête avec 10 points d'avance sur le second, Bourg-en-Bresse.