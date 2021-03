15. Brice Dulin : 7/10

Il a été le meilleur trois-quarts français. Il a pourtant été en difficulté en début de rencontre. On l'attendait dans les airs, il a été battu dans ce secteur de jeu où il a commis un en-avant sur son premier ballon (1ère). Il a ensuite été devancé à trois reprises par Liam Williams (18e, 55e) et Biggar (22e). Il a bien tenté de venir s'intercaler pour apporter offensivement, souvent sans réelle efficacité. Avant d'inscrire l'essai de la victoire à la 82e minute.

Tournoi des 6 Nations 2021 - L'essai de Brice Dulin (France) qui offre la victoire à la France contre le Pays de GallesMidi Olympique

14. Teddy Thomas : 4/10

A part une bonne défense rageuse le long de sa ligne (9e), il n'a pas su créer le moindre danger dans la défense galloise. On l'a même vu jeter un ballon un peu n’importe comment, à n'importe qui (23e). Un match vraiment terne. Il a été remplacé par le trois-quarts centre Arthur Vincent (56e),

13. Virimi Vakatawa : 5/10

Très peu servi, il a été discret en première période, souvent par manque d’espace. Un gros plaquage sur Rees-Zammit. Mais les Gallois l’ont surveillé comme le lait sur le feu. En fin de match, il a essayé à plusieurs reprises de percer la muraille rouge. En vain. Mais à grand coups d'épaules, il a usé la défense galloise et ouvert des espaces pour ses partenaires.

12. Gaël Fickou : 5/10

Pris dans la zone autour du dix à plusieurs reprises en défense, notamment sur une percée de Rees-Zammit, il s'est montré moins impérial en défense. Agacé, il a aussi beaucoup parlé à l'arbitre de la rencontre. En revanche, il a eu une excellente lecture de la situation à l'instant de jouer le dernier ballon amenant l'essai de la victoire.

11. Damian Penaud : 5/10

Défensivement, ses montées ont semblé parfois chaotiques, un peu comme en Angleterre une semaine plus tôt. A l’image de l’action qui a amené l’essai gallois de Josh Adams (50e). A son crédit : une bonne charge sur Alun Wyn Jones qui amène en suivant l’essai de Taofifenua et un bon ballon volleyé dans les airs, sur renvoi, qui a permis derrière une percée de Dulin (48e). Mais peu d’apport offensif.

10. Mathieu Jalibert : (non noté)

Sorti sur commotion à la 27e minute, il n’a pas vraiment été à son avantage. Coupable d’une montée trop sur l’extérieur sur l’essai refusé à Gareth Davies (10e), où sa responsabilité est à partager avec Antoine Dupont, légèrement en retard. Il a été remplacé par Ntamack, globalement très discret, se contentant d'animer sa zone de jeu de façon très propre.

9. Antoine Dupont : 5/10

Coupable d’un peu de retard sur l’essai refusé à Gareth Davies (10e) où sa responsabilité est partagée avec Jalibert parti trop vite sur l'extérieur, il n'a pas pesé comme à son habitude. Il a même parfois tergiversé (21e) et mis son équipe en difficulté. Quelques mauvais choix comme ce côté fermé joué avec Vakatawa (48e), après une percée de Dulin. Mais il a aussi su dynamiser autour des rucks quelques ballons. Il a été remplacé par Serin (74e).

Tournoi des 6 Nations 2021 - Antoine Dupont (France) marquant son 3ème essai du Tournoi contre le Pays de GallesMidi Olympique

7. Charles Ollivon : 8/10

Le capitaine tricolore s’est démultiplié en défense pour tenter de stopper les vagues galloises. Il réussit un sauvetage dans son en-but dès le début de rencontre (10e). Il a été plus en vue que la semaine précédente à Twickenham à l’image de ses 20 plaquages. Il n’arrive pas à aplatir à la 71 minute, mais trouve la faille à la 77e minute. Il a été le guide qui a sonné la révolte.

8. Grégory Alldritt : 8/10

Encore un des hommes forts du paquet d’avants français. Le troisième ligne rochelais a été au diapason de son capitaine dans le secteur défensif, réussissant 21 plaquages. Il a apporté offensivement avec deux défenseurs battus et deux passes après contact. En revanche, il rate une passe à hauteur. Il est aussi pénalisé par le carton jaune de Haouas puisqu’il doit laisser sa place à Atonio pendant huit minutes.

6. Dylan Cretin : 4/10

Il a été moins présent que ses coéquipiers de la troisième ligne dans le secteur défensif. Il a réalisé seulement sept plaquages alors que les Bleus ont beaucoup défendu. Son sauvetage de la 50e minute n’a pas été pris en compte par l’arbitre. Il est remplacé en suivant par Jelonch qui a apporté sa puissance.

5. Paul Willemse : 5/10

Le deuxième ligne de Montpellier a certainement réalisé son meilleur match du Tournoi des 6 Nations en étant notamment percutant offensivement, mais il a ensuite commis un mauvais déblayage qui a annulé l’essai de Brice Dulin. Il reçoit un carton rouge sur cette action pour un contact avec les yeux du pilier Jones.

Tournoi des 6 Nations 2021 - Paul Willemse (France) reçoit un carton rouge contre le Pays de GallesMidi Olympique

4. Romain Taofifenua : Non noté

Il réalise un bon début de match, confirmant sa prestation de la semaine passée, et marque le premier essai du match. Malheureusement, il se blesse à un genou à la 20e et est remplacé par Rebbadj deux minutes plus tard. Ce dernier se met en évidence sur ses premières minutes avant d’être bien plus discret par la suite.

3. Mohamed Haouas : 4/10

Rien à signaler en mêlée fermée, mais le pilier droit des Bleus a souffert dans le jeu courant, reculant notamment aux impacts. Il a aussi beaucoup moins plaqué que ses coéquipiers de la première ligne. Sanctionné d’un carton jaune pour une faute à cinq mètres de l’en-but tricolore, il ne revient pas sur la pelouse, remplacé par Atonio.

2. Julien Marchand : 7/10

Il a été un des rares français à mettre les mains dans les rucks gallois pour ralentir les offensives adverses. Il réalise d’ailleurs le seul grattage (35e) pendant une première période où les Gallois paraissent inarrêtables. Avec onze plaquages, mais aussi deux passes après contact, le Toulousain a encore répondu présent. Remplacé par Chat (69e).

1. Cyril Baille : 6/10

Il rentre dans l’en-but gallois dès la 5e minute mais ne parvient pas à aplatir. Le pilier toulousain a encore réalisé une prestation intéressante avec douze plaquages, mais il a eu moins d’apport dans le secteur offensif. Remplacé par Gros à la 61e minute.