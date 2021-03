Les Bleus qui peuvent encore accrocher une victoire finale reçoivent des Gallois qui rêvent de Grand Chelem et dont la dernière bataille sera celle du Stade de France. Les hommes de Wayne Pivac ont passé tous les tests, il ne leur reste que celui qui leur sera offert par Fabien Galthié et ses hommes pour conquérir leur 13e Grand Chelem de leur histoire.

De son côté, le XV de France peut encore espérer remporter ce Tournoi 2021 mais il n’y aura pas de Grand Chelem puisque les Bleus se sont inclinés en Angleterre. Ce choc verra s'affronter, au centre du terrain, Gaël Fickou et George North qui ont éclos très jeunes et possèdent quelques similarités.

Le CV :

Gaël Fickou :

Il était d’abord question de ballon rond dans la vie de Gaël Fickou. Puis le jeune garçon passionné de foot commence le rugby à l’US Seynoise dans le Var. Il intègre le pôle espoir de Hyères en 2009 et ainsi le Rugby Club Toulonnais. En 2012, barré par une forte concurrence au sein du club de la rade avec les présences de Matt Giteau, Maxime Mermoz ou encore Mathieu Bastareaud, il décide de partir de Toulon et signe au Stade toulousain.

C’est là-bas que le centre va éclore aux yeux du grand public. Le natif de la Seyne-sur-Mer inscrit son premier essai dès sa première titularisation contre Agen. Il deviendra rapidement un élément important sous l’égide de Guy Novès, avant de rejoindre la capitale et le Stade français Paris en 2018, sans le moindre titre avec les Rouge et Noir.

Avec le XV de France, Gaël Fickou connaît sa première cape le 16 mars 2013 et aujourd’hui, à seulement 26 ans, il possède déjà 61 sélections, faisant de lui l’un des plus capés et le capitaine de défense.

George North :

George North est né en Angleterre. Plus précisément à King’s Lynn, à l’ouest de Norwich. Pourtant, c’est bien avec le Pays de Galles qu’il brille aujourd’hui. L’ailier de formation débute sa carrière professionnelle avec les Llanelli Scarlets en Ligue Celte lors de la saison 2010-1011 lors de laquelle il marque 5 essais. Lors de la tournée de novembre, il obtient sa première sélection contre l’Afrique du Sud.

Lors de cette rencontre, il devient le plus jeune joueur à avoir porté le maillot du XV du Poireau mais également le plus jeune joueur ayant inscrit un essai pour le Pays de Galles. Plus fort que cela, il est devenu, il y a 15 jours face à l’Angleterre, le plus jeune joueur du monde, à 28 ans et 320 jours exactement, à atteindre les 100 capes pour son pays.

À son actif en équipe nationale, trois Tournoi des 6 Nations dont deux en réussissant le Grand Chelem (2012,2019). En club, il rejoint les Saints de Northampton en 2013 avec lesquels il remporte le titre de champion d’Angleterre en 2014 avant de s’en aller vers les Ospreys en 2018.

Les points forts de Gaël Fickou :

Gaël Fickou évolue principalement au poste de centre. Mais le garçon formé dans le Var peut également jouer à l’aile. Il n’est pas surprenant de voir l’ancien du Stade toulousain avec le maillot numéro 11 ou 14. En effet, la vitesse dont dispose Fickou associé à ses aptitudes dans les airs sur les ballons hauts font qu’il peut évoluer à l’aile. Mais sa capacité à savoir jouer premier ou second centre est une arme non négligeable pour ses entraîneurs et c’est pour cela qu’il joue pour la plupart du temps à ce poste-là.

Gaël Fickou (France) sur la pelouse du Stadio OlimpicoIcon Sport

Les points forts de George North :

Le Gallois a toujours évolué à l’aile. Très adroit dans les airs, George North est l’un des meilleurs au monde dans cet exercice. Sa pointe de vitesse lui a souvent permis de finir les actions de ses équipes en coin. Mais depuis peu et avec l’avènement de Louis-Rees Zammit, Wayne Pivac a décidé non pas de mettre sur le banc North mais de le titulariser au centre. Bien lui en a pris puisque l’international gallois est très bon à ce poste-là.

Ses très bonnes performances au centre du terrain qu’il réalise grâce son physique avantageux (1,92 kg ; 103 kilos) prouve qu’il peut également être très à l’aise dans cette position. Il n’en oublie pas de marquer puisque l’ancien de Northampton a déjà inscrit deux essais en quatre rencontres lors de ce Tournoi des 6 Nations 2021 et fait office de « papa » de cette équipe avec, entre autres, Alun Wyn Jones.

George North (Pays de Galles), marque un essai face à l'ItalieIcon Sport

L’avis de Rugbyrama :

Les deux joueurs se sont révélés très tôt. Rapidement sous les feux des projecteurs et malgré la pression qu’ils ont subie, ils ont confirmé bien qu’ils aient connu quelques trous d’air. Néanmoins, aujourd’hui, Fickou autant que North sont des pièces absolument essentielles aux rouages de leurs équipes respectives que ce soit en club ou en équipe nationale.

Ils peuvent tous les deux évoluer en tant que centre ou ailier même si l’international français est formé au centre et l’international gallois à l’aile. Intrinsèquement Fickou semble meilleur. Mais George North possède un palmarès plus rempli que son futur adversaire de samedi soir.

Si lui et les Gallois venaient à l’emporter au Stade de France, le joueur des Ospreys remporterait son 3e Grand Chelem dans le Tournoi alors que le joueur du Stade français n’en compte toujours aucun, bien qu’il soit plus jeune. Ce match dans le match vaudra son pesant d’or, le résultat tout autant.

Par Yohan Lemaire