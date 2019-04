Toulouse triomphe après une orgie de jeu, France 7 remporte le Challenge… Les 5 infos du week-end

Toulouse triomphe de Clermont après une orgie de jeu

Le Stade Toulousain s’est imposé face à Clermont en clôture de la 22e journée du Top 14, et de quelle manière ! Dix essais inscrits et une partie totalement dingue au terme de laquelle le Stade toulousain a repris ses distances avec l’ASM dans un Stadium en fusion. Sofiane Guitoune et Damian Penaud sont apparus en très grande formes, auteurs respectivement d’un doublé pour le premier et d’un triplé pour le second. En résumé, une rencontre de très haut niveau que les Rouge et Noir ont su remporter dans les derniers instants.

L’exploit de Colomiers à Biarritz

Les Columérins ont signé un véritable exploit vendredi soir en allant s’imposer sur la pelouse de Biarritz (18-21). Les hommes de Julien Sarraute ont fait preuve d’un courage extraordinaire pour venir à bout d’un BO qui pouvait encore rêver d’un barrage cette saison. Emmenée par un excellent Romain Bézian, la colombe a totalement inversé la pression en bas du classement avant de recevoir Angoulême à Michel Bendichou dans une rencontre qui pourrait sceller le maintien des Haut-Garonnais en Pro D2. Également dans le sillage d’un excellent Johan Deysel au centre, les Bleu et Blanc ont planté trois essais, dont celui de Martin Chiappesoni, libérateur en fin de rencontre. La première victoire à l’extérieur de Colomiers cette saison intervient au peut-être au meilleur des moments. Les Biarrots pourront regretter certaines pénalités non tentées par le buteur maison Maxime Lucu.

Folau se dit prêt à arrêter le rugby

Après avoir été évincé de l’équipe nationale d’Australie pour ses propos homophobes, l’arrière Israel Folau a martelé dans une interview qu’il était prêt à stopper sa carrière si telle était la volonté de Dieu. Le joueur de 30 ans, fervent chrétien évangéliste, avait provoqué de vives réactions après la publication d'un message sur son compte Instagram. "Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous! Seul Jésus peut vous sauver", avait écrit l'arrière des Wallabies dans un post publié mercredi. Folau s'était déjà opposé à la légalisation du mariage homosexuel dans son pays, adoptée fin 2017 par le parlement, avant d'affirmer en avril 2018 que l'Enfer attendait les homosexuels à moins qu'ils ne se repentent de leurs péchés.

Le joueur des Warathas a également déclaré qu’il ne regrettait en rien ses propos.

France 7 remporte le Trophy à Singapour

Après leur finale la semaine passée à Hong Kong et une superbe deuxième place, les tricolores n’ont pas réédité cette performance. Les partenaires de Gabin Villière ont été sortis dès la phase de poules, ce qui ne leur a pas permis d’accéder à la Cup. Toutefois, ils se sont rattrapés et sont allés chercher le Trophy en s’imposant face à l’Ecosse (12-19). Tevita Veredamu fût très en vue lors de ce tournoi, au même titre que le Rouennais Gabin Villière.

L’impressionnante blessure d'Hamdaoui

Lors de la rencontre opposant le Stade Français à Agen, Kylan Hamdaoui et Tony Ensor se sont violemment télescopés. Le jeune arrière parisien souffre d’une fracture du plancher orbital et s’est également vu poser 25 points de suture autour de l’œil. L’ancien Biarrot ne devrait pas se faire opérer, toutefois, sa fin de saison est toutefois bien compromise.