Toulouse surclasse La Rochelle en amical, Laporte présente son programme... Les 5 infos de ce samedi

Laporte présente son programme pour les élections de la FFR

Bernard Laporte, président de la FFR et candidat à sa propre succession, a dévoilé les quinze engagements de son programme. Au niveau sportif, Laporte fixe des objectifs "ambitieux", parmi lesquels le titre mondial en 2021 pour le XV de France féminin, l'or olympique à 7 en 2024 à Paris pour les sélections masculines et féminines ou encore atteindre le top 3 mondial au classement World Rugby pour le XV de France. Mais il vise également à augmenter le nombre de licensiés de 100 000 d'ici 2024, et insiste sur la sécurité de la pratique du rugby, proposant la "création d'une délégation" afin de "renforcer les règles de protection de tous les pratiquants" d'un sport dont la dangerosité est parfois pointée du doigt.

Toulouse balaie La Rochelle en amical

Le Stade toulousain a largement dominé La Rochelle (38-0), qui disputait son premier match amical, ce samedi à Limoges. Si le score était de seulement 7 à 0 à la mi-temps, les Toulousains ont ensuite largement appuyé sur l'accélérateur et inscrit la bagatelle de cinq essais. Les Rochelais ont notamment payé leur indiscipline, avec pas moins de quatre cartons jaunes à leur encontre.

L'UBB enchaîne face à Clermont

Et deux sur deux pour Bordeaux-Bègles dans ces matchs de pré-saison. Après sa démonstration à Biarritz la semaine dernière, le club girondin a dominé à Tulle des Clermontois qui disputaient leur première rencontre amicale (27-13). Uberti, Cordero et Cros ont inscrit les trois essais des Girondins qui termineront leur préparation face à Bayonne ce vendredi à Mont-de-Marsan.

Les Saracens continuent de gagner en Premiership

S'ils sont officiellement relégués administrativement en seconde division et que leur effectif en a subi les conséquences, les Saracens continuent d'être plus que compétitifs. Les coéquipiers d'Owen Farrell se sont imposés avec le bonus (38-24) contre les Harlequins, candidats aux phases finales en fin de saison. Un sacré coup d'arrêt pour les Quins et une confirmation que le Championship 2020-2021 risque de manquer de suspense...

Les Brumbies toujours leaders du Super Rugby AU

Pour le compte de la 8e journée du championnat, les Brumbies ont aisément disposé des Waratahs (38-11). Alors que le score n'était que de 12-11 à la pause, les coéquipiers de Michael Hooper ont subi un cinglant 26-0 sur la seconde période en encaissant quatre essais : deux doublés de l'ailier Tom Wright et du troisième ligne Pete Samu. Une belle réaction des joueurs de Camberra qui avaient subi leur première défaite de la compétition face aux Rebels lors de leur dernier match.