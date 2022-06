Toulouse Rugby Festival : émission exceptionnelle avec Harinordoquy, Clerc, Bourdon…

Le Toulouse Rugby Festival est gratuit et ouvert à tous et vous accueille ce vendredi et samedi 10 et 11 juin. Pour l’occasion, Via Occitanie se déplace sur la place du Capitole pour une émission autour du rugby en compagnie notamment d’Imanol Harinordoquy (ancien international français et figure emblématique du Biarritz Olympique), Vincent Clerc (ancien international français), Pauline Bourdon et plusieurs de ses coéquipiers comme Gaelle Hermet et Laure Sansus (toutes les trois championnes de France avec le Stade toulousain).

Vous pourrez suivre l’émission en direct sur Via Occitanie ainsi que sur les sites Rugbyrama et Midi Olympique mais aussi en direct place du Capitole pour profiter tant de l’émission et de ses invités que des nombreuses animations sur place.