Toulouse premier qualifié, Kieran Read annonce sa retraite… Les 5 infos du week-end !

Toulouse premier qualifié pour la phase finale malgré sa défaite contre Bayonne

Toulouse est le premier club qualifié pour la phase finale du Top 14, malgré sa défaite à domicile 32-28 contre Bayonne, samedi. À deux journées de la fin de la saison régulière du championnat, le leader toulousain, avec 73 points, est mathématiquement assuré de terminer dans les six premiers du classement puisqu'il compte 11 longueurs d'avance sur le Stade français et Toulon, sixième et septième avec 62 points. Les Bayonnais obtiennent eux un succès important en vue du maintien.

Qualifications : Les bonnes opérations de l'UBB et de Clermont

Sous des trombes d'eau à Chaban-Delmas, l'Union Bordeaux-Bègles est venue à bout du Castres Olympique (20-16) grâce notamment à une moisson en touche et au bon jeu au pied de Matthieu Jalibert. Les Bordelais grimpent ainsi dans le top 6 au détriment du CO, qui reste à deux unités grâce au bonus défensif.

Les Clermontois, quant à eux, se donnent un peu d'air avant les échéances difficiles qui se dressent sur leur chemin. L'ASM est effectivement parvenue à inverser la tendance en fin de partie pour venir à bout de Toulon (25-16) à Marcel-Michelin. Ce match de clôture de la 24ème journée de TOP 14 a basculé sur un essai de Naqalevu dans le money time (76e) qui prive, en plus, le concurrent varois du bonus défensif.

Qualifications : Lyon et Paris y croient encore

Sans être géniaux, les Parisiens ont éprouvé des difficultés pour écarter de leur route Montpellier (32-10). Face à des Héraultais largement rajeunis et réduits à 14 juste avant la pause, l'essentiel est préservé pour les troupes de Gonzalo Quesada, toujours bien en course pour la qualification.

En s'imposant 24-7 contre une équipe briviste remaniée, les Lyonnais se replacent aussi dans la course aux barrages, mais oublient un bonus qui pourrait coûter cher en fin de saison. Les joueurs de Pierre Mignoni devront désormais confirmer ce résultat sur la pelouse du Stade français dans deux semaines, s'ils veulent continuer à croire en leurs chances.

L'ancien capitaine des Blacks Kieran Read annonce la fin de sa carrière

Kieran Read, emblématique troisième ligne des All Blacks (127 sélections), a annoncé samedi mettre un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans. Le Néo-Zélandais, deux fois champion du monde, avait pris le capitanat lors du dernier Mondial au Japon, en 2019. Elu meilleur joueur du monde en 2013, Read évoluait depuis 2020 chez les Toyota Verblitz (Japon). Il a effectué la majeure partie de sa carrière aux Crusaders (2007-2019).

Pas de nouveaux cas de Covid-19 à Colomiers

Après les tests effectués samedi matin, aucun nouveau cas positif à la Covid-19 est à déclarer dans les rangs columérins. Une bonne nouvelle qui va permettre au club à la colombe de reprendre les entraînements collectifs et de préparer le barrage à Oyonnax samedi prochain. L'intégralité de l'effectif (staff et joueurs) sera à nouveau soumise à des tests PCR ce lundi, mercredi et vendredi matin, selon le dernier protocole sanitaire mis en place par la LNR.