Toulouse passe à la trappe, les tenants du titre présents... Les affiches des quarts du Supersevens

La surprise vient de l'Aviron bayonnais, qui a renversé le Stade toulousain. Sinon, Pau et Bordeaux-Bègles ont facilement décroché leur ticket. Ils s'affronteront à 14h33. Pour Monaco et La Rochelle, ce fut également une formalité. Enfin, le Racing et le Stade français ont battu Castres et Toulon en 8e de finale.

Le programme des quarts de finale

14h11 : Barbarians - Bayonne

14h33 : Pau - Bordeaux-Bègles

14h55 : Monaco - La Rochelle

15h17 : Racing 92 - Stade français