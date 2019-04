Toulouse inarrêtable, deux clubs français en demie finale de Challenge Cup.... Les Tops et les Flops

Les Tops :

Le Stade Toulousain en demie finale :

Un match a couper le souffle. Réduits à 14 suite au carton rouge de Zack Holmes, les Toulousains ont résisté au retour du Racing pour s'imposer à la Paris Défense Aréna (22-21). Une prestation majuscule réalisée par les hommes d'Ugo Mola qui retrouveront les Irlandais du Leinster en demie-finale à l'Aviva Stadium de Dublin le 21 avril prochain (16h15).

France 2, Angleterre 0 :

Clermont et La Rochelle se sont eux aussi imposés ce week-end en quart de finale de Challenge Cup. Les Auvergnats ont déroulé contre les Saints de Northampton dans un match spectaculaire (12 essais) pour une victoire finale 61 à 38. Plus tôt dans l'après-midi, les Maritimes ont disposé des Bristol Bears avec une prestation majuscule de Vincent Rattez. Un succès remporté 39-15.

Les Clermontois affronteront les Harlequins en demie-finale au Michelin alors que les Rochelais recevront les Sharks de Sale.

Challenge Cup - La joie des joueurs de Clermont contre NorthamptonIcon Sport

Le retour de Kieran Read (Crusaders) :

Il était attendu depuis de longues semaines. Quatre mois après son dernier match, le "roi" a (enfin) retrouvé les pelouses du Super Rugby. Ce week-end, Read a même a participé à la victoire de son équipe contre les Hurricanes (32-8). C'était le dernier All Black à reprendre la compétition.

Super Rugby - Kieran Read (Crusaders)Icon Sport

Les Flops :

Le XV de France toujours dans le flou :

Après le refus de Ronan O'Gara d'intégrer le staff du XV de France pour la coupe du monde, la FFR est toujours dans le flou. Qui va épauler Jacques Brunel ? Malgré l'hypothèse Galthié - qui s'est sérieusement refroidie ces derniers jours - aucun nom n'a pour le moment était annoncé par Bernard Laporte pour intégrer le staff de l'équipe de France.

Zack Holmes voit rouge :

A la 22ème minute, l'ouvreur australien du Stade Toulousain écopait d'un carton rouge pour un plaquage dangereux sur l'ailier du Racing, Juan Imhoff. Décision forte mais pas illogique puisque l'épaule du toulousain percutait le cou du racingman. Stricte application de la règle donc. Une sanction jugée "sévère" et discutable pour certains, le joueur toulousain faisant l'effort d'entourer son adversaire avec ses bras sur le plaquage.

Champions Cup - Zack Holmes (Toulouse) reçoit un carton rouge après un plaquage dangereux à la 24ème minute contre le Racing 92Icon Sport

La sono de la Paris-Défense-Aréna augmentée pour couvrir les chants des supporters toulousains :

Victoire sur le terrain, victoire dans les tribunes ? Plus de 10 000 supporters toulousains avaient fait le déplacement à la Paris-Défense-Aréna. Et malgré leur dispersion dans le stade, les rouges et noirs se sont faits entendre. Pour couvrir le bruit, l'organisation du match a décidé de monter la sono... Ce qui a fortement déplu au président Toulousain, Didier Lacroix. Ce dernier n'a pas manqué de le faire remarquer, adressant une pique à son homologue francilien. "Si on doit couvrir le chant des Toulousains, il faut faire chanter son public plutôt que monter les haut-parleurs". Ambiance...