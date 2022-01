Toulouse impacté par le Covid... Les cinq infos qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi !

Toulouse : Dupont positif au covid

Selon les informations de Midi Olympique, plusieurs joueurs et membres du staff auraient encore été testés positifs. Parmi eux, se trouve le demi de mêlée international Antoine Dupont, comme révélé par nos confrères du Figaro. Voilà qui vient fragiliser la situation de l'équipe qui doit affronter de nombreux vents contraires récemment, n'ayant disputé que deux matchs lors des six dernières semaines.

Toulon se positionne sur Priso

L'avenir du pilier gauche rochelais Dany Priso n'est toujours pas décidé. Alors qu'il était annoncé en partance pour Lyon il y a un mois, RMC annonce que l'international français (28 ans, 14 sélections) est aussi dans le viseur de Toulon. Les Toulonnais seraient intéressés par son profil mais rien n'est encore acté. Une réponse est tout de même attendue rapidement par le club de la rade. En tout cas, Priso semble se rapprocher de plus en plus d'un départ de La Rochelle. Priso chercherait à se relancer afin de retrouver le chemin des Bleus.

Montpellier : Dakuwaqa suspendu trois semaines

Le troisième ligne aile de Montpellier Masivesi Dakuwaqa, exclu face au Leinster la semaine dernière, a été suspendu trois semaines, a annoncé jeudi l'EPCR, organisateur des Coupes d'Europe de rugby. Le Fidjien avait été exclu "pour avoir plaqué de manière dangereuse le flanker du Leinster Rugby, Josh Van der Flier" à la 67e de la déroute du MHR en Irlande (89-7), lors de la 3e journée de la Champions Cup. Il pourra rejouer à partir du lundi 7 février, a précisé l'instance.

Héguy prend en main la mêlée grenobloise après la mise à l'écart de Perrin

Très en difficulté dans le secteur, le FC Grenoble a procédé à du changement sur sa mêlée fermée. Jean-Noël Perrin, qui en avait la responsabilité, a été écarté du staff pour ne s'occuper que de la formation. C'est Arnaud Héguy, coach des avants, qui le remplace. Le FC Grenoble, avant d'affronter Bayonne ce vendredi, est 13e du classement, à deux points de la zone rouge.

Le staff de Mont-de-Marsan prolonge jusqu'en 2024

Le Stade Montois se porte au mieux cette saison en Pro D2, avec une deuxième place derrière Oyonnax. Le club jaune et noir a annoncé la prolongation de son staff jusqu'en 2024. Patrick Milhet, le manager ainsi que les entraîneurs Julien Tastet, Stéphane Prosper et Rémi Talès restent aux commandes de l'équipe professionnelle trois ans de plus.