Toulouse et Bordeaux-Bègles en demi-finales, Perpignan reste en Top 14... Les cinq infos du week-end

Le Stade toulousain va retrouver Castres en demi-finale

En ouverture de la phase finale, le Stade toulousain a remporté son barrage face au Stade Rochelais, 33 à 28, au stade Ernest-Wallon. Les Haut-Garonnais ont fait preuve de maitrise, prenant rapidement le jeu à leur compte, face à des Maritimes émoussés et qui ont eu du mal à trouver des solutions face à un adversaire agressif et conquérant. Ils affronteront Castres en demi-finale, à Nice, et défendront donc leur titre.

L’UBB domine le Racing 92 et poursuit son aventure

Poussive depuis plusieurs semaines, l’Union Bordeaux-Bègles a retrouvé de l’allant au meilleur des moments, dimanche soir, remportant son barrage à Chaban-Delmas face au Racing, 36 à 16. Les Girondins ont fait la différence en seconde période, après un premier acte fermé et marqué par le déchet technique. C'est Montpellier qui se dressera sur leur route samedi.

Perpignan conserve sa place en Top 14

Malgré le désavantage du terrain, Perpignan a remporté le très anxiogène barrage d'accession face à Mont-de-Marsan (16-41), dimanche après-midi. Si les Montois ont tout perdu en une semaine, l’USAP a quant à elle sauvé sa saison en une seule rencontre, et jouera une deuxième année de suite dans le prestigieux Top 14.

Une finale 100 % sud-africaine en URC

Les Stormers ont battu sur le fil l'Ulster en demi-finale de United Rugby Championship, ce week-end, se qualifiant pour la grande finale du championnat "celte". Ils affronteront leurs voisins sud-africains, les Bulls, qui ont réalisé l'exploit sur la pelouse du Leinster (26-27). La première finale de l'histoire de l'URC sera donc 100 % sud-africaine.

Ouvreur de légende, Phil Bennett est décédé

Phil Bennett, demi d'ouverture de légende du pays de Galles et des Lions britanniques et irlandais, est décédé ce dimanche. Agé de 73 ans, il restera comme le plus grand joueur de l'Histoire du club des Scarlets. Il avait disputé 413 matchs sous ses couleurs de toujours. C'est un monstre du rugby mondial qui part, lui qui faisait parti du célèbre Hall of Fame International.

Cette légende du rugby mondial était l'un des membres principaux des "invincibles" Lions britanniques de 1974, que l'on avait surnommé ainsi suite à leurs trois victoires et leur match nul contre l'Afrique du Sud. Phil Bennett avait également participé à la tournée de 1977.