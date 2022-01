Toulouse "en mode maintien", l'admiration de Romain Ntamack... Le top des déclas du week-end

Ntamack : "Je mettais mon réveil pour regarder jouer Dan Carter"

Romain Ntamack, dans les colonnes du Midi Olympique de ce lundi, a révélé sa passion pour le rugby dès le plus jeune âge. Une passion si dévorante qu'il est tombé très tôt dans l'analyse du jeu. Surtout, il confesse son engouement à propos de Dan Carter : "Je l’ai toujours admiré. C’est en partie grâce à lui que j’ai voulu occuper ce poste. Il m’a tellement inspiré. Je voulais toujours le copier, faire comme lui. Tout ce qu’il parvenait à réaliser avec les All Blacks, c’était incroyable… Je regardais aussi tous ses matchs avec les Crusaders en Super Rugby."

Gabin Villière : "On joue pour la gagne"

Tout en réaffirmant l'ambition du XV de France, l'ailier toulonnais Gabin Villière a tenu à enlever la pression des épaules des Bleus. "Je ne sais pas si on est favori. On joue pour la gagne. On a réussi à avoir des résultats depuis deux ans. On n’assume pas ce statut de favori. On est là pour gagner les matches, le titre. C’est ce qui nous manque à l’heure actuelle pour avoir ce statut de favori. L’Irlande et l’Angleterre ont gagné ce Tournoi ces dernières années, pas nous."

Antoine Miquel : "Il faut passer en mode maintien"

En conférence de presse après la défaite à domicile contre le Racing 92, le troisième ligne Antoine Miquel est revenu sur les raisons de cet échec. Il a même évoqué "un mode maintien" pour faire sortir le Stade toulousain de sa mauvaise passe. "Le ballon était assez glissant. Cette première mi-temps était bizarre. Cette semaine ce serait bien que l’on se resserre et qu’on retrouve de la cohésion avant d’enchaîner 6 ou 7 matches. Il faut qu’on passe en mode maintien pour aller chercher des points un peu partout."

Saïd Hirèche : "Je ne me vois pas partir d'ici, je resterai à Brive"

Dans l'émission Poulain raffûte, diffusée chaque semaine sur Rugbyrama, le capitaine de Brive a renouvelé son engagement avec son club. Il s'est dit intéressé par un poste au CAB une fois sa carrière de joueur terminée. Une bonne nouvelle pour les supporters corréziens.

Vidéo - Hirèche, stop ou encore ? "C’est prévu que je reste au club… reste à définir à quelle place" 01:22

Soulan : "Je connais ce club et c'est pour ça que j'en suis parti"

Jules Soulan foulait pour la première fois la pelouse de Michel-Bendichou depuis son départ à Oyonnax lors de la dernière intersaison. Un retour qu’il a qualifié de "frustrant", et marqué par des échauffourées à plusieurs reprises du match. "Je le savais, je connais ce club, et c’est pour ça que je suis parti. On accrochait les équipes comme ça à leur parler dans la bouche, à les insulter et ça ne me plaisait pas forcément. Aujourd’hui je suis frustré de la défaite mais encore plus de m’être fait insulter par des mecs avec qui j’ai passé deux ans. Je trouve ça débile mais chacun a sa façon de voir le rugby."

Simon : "Plus de licenciés qu’avant le Covid !"

Sur Rugbyrama, le vice-président de la FFR Serge Simon a revendiqué une augmentation du nombre de licenciés de 6%. "Le chiffre de base, c’est une augmentation d’environ 6 pour cent de nos licenciés. Nous sommes repassés au-dessus du total de 2018 et nous avons dépassé le cap des 237 000 pour nous situer à environ 244 000 joueuses et joueurs. J’insiste sur le fait que nous nous référons à la situation d’avant la crise du Covid, il ne s’agit donc pas d’un rattrapage après une année particulièrement creuse."