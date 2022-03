Toulouse de retour sur le podium, Jaminet vers le départ... Les cinq infos du week-end

Toulouse retrouve le podium du Top 14

Quel match à Ernest-Wallon en clôture de la 21ème journée, et finalement une victoire du Stade Toulousain, 27 à 19, au bout du suspense, face à une équipe de Lyon qui s’est battue mais qui ne peut finalement rien accrocher. Toulouse double le LOU au classement.

Le score était de 19-19 à la 73e minute, laissant place à un final totalement indécis. Mais quand on évoque le retour des internationaux, et bien c’est clairement ce facteur-X qui a fait basculer la fin de rencontre, avec une offensive débutée par Cros du côté haut-garonnais, une percée de Ntamack poursuivie par Marchand, une libération de Dupont et une finition de Ramos après une fixation de la défense. Propre. International. Et un avantage pour Toulouse qui s’est payé le luxe de sortir Lyon du bonus défensif sur une autre pénalité de Ramos (78e), frustrant encore plus des Lyonnais si près d’un gros coup à l’extérieur sur leurs trois derniers déplacements (Castres, Clermont, Toulouse), mais battus.

Les Bleues lancent parfaitement leur Tournoi !

La France s'est imposée 39 à 6 face à l'Italie lors de cette première journée du Tournoi de VI Nations. Face à une équipe italienne qui a beaucoup joué, les Françaises ont su marquer dans leur moment fort. Elles s'imposent avec le bonus offensif.

Grâce à ce succès face à l'Italie, les Bleues rentrent parfaitement dans ce tournoi des VI Nations. Le week-end prochain, la France accueillera l'Irlande à Toulouse pour continuer son rêve de gagner le tournoi, voire à faire le Grand Chelem.

Le départ de Jaminet se précise du côté de l'Usap

C'est une saga qui dure et qui semble touchée à sa fin. L'arrière catalan a fait valoir son droit de sortie de l'Usap. Selon les informations de l'Indépendant, l'international français devrait vraisemblablement rejoindre le Stade toulousain.

Le néo-chelemard Melvyn Jaminet a donc demandé au président François Rivière d'être libéré de ses années de contrat, moyennant une indemnité de départ. Pour l'heure, le montant n'est pas connu, explique l'Indépendant.

Il aurait envoyé un courrier en amont du Tournoi des Six Nations pour prévenir son dirigeant. Le club du Stade toulousain est régulièrement cité lorsqu'il s'agit du dossier Jaminet. Preuve en est que Didier Lacroix, président du club haut-garonnais, a confirmé ce dimanche l'interêt de Toulouse dans ce dossier.

L'état de Beauden Barrett inquiète

Les Blues d'Auckland affrontaient les Highlanders samedi. Victime d'un nouveau choc à la tête, Beauden Barrett est sorti peu après le début de la deuxième période. On se souvient déja de son choc face à l'Irlande qui l'avait privé du match face au XV de France.

L'ouvreur des Blues Beauden Barrett a été victime d'un choc a la tête qui a notamment entraîné un saignement du nez. Il a par conséquent été protégé et a quitté la pelouse à la 41ème minute au profit de Stephen Perofeta lors de la rencontre face aux Highlanders.

Ashton toujours aussi bon finisseur

En inscrivant un doublé ce dimanche sur la pelouse d'Exeter, Chris Ashton est devenu le co-meilleur marqueur de l'histoire de la Premiership. Avec 92 essais au compteur, l'ancien joueur du XV de la Rose (35 ans, 44 sélections) rejoint l'ancien ailier des Wasps : Tom Varndell.

Après un début de saison compliqué, où il n'a pas été utilisé par Worcester, Ashton revient en forme sous le maillot des Tigers. Il avait notamment inscrit un essai contre les Irish il y a deux semaines. Il lui reste, au minimum, cinq matchs pour battre le record cette saison.