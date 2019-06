Toulouse champion, les Bleues sixièmes au Sevens... Les 5 infos à retenir du week-end

Toulouse remporte le Top 14

Ils auront dominé la saison de Top 14 du début à la fin et ces derniers sont récompensés dans cette finale face à Clermont (24-18). Dans une rencontre moins spectaculaire que leur dernier match face à la même équipe durant la saison régulière (47-44), les Toulousains soulèvent leur 20e Bouclier de Brennus de leur histoire. Grâce à un doublé de l'ailier international Yoann Huget les hommes d'Ugo Mola peuvent savourer un titre qui échappait au club depuis tant d'années. Les Clermontois n'ont pas réussi à développer le rugby qui faisait de cette équipe la bombe offensive la plus redoutable du Top 14 avec Toulouse.

Macron, Laporte, Goze hués au Stade de France

Les trois protagonistes (Macron, Laporte, Goze) sont entrés sur la pelouse pour la présentation des joueurs lors de cette finale de Top 14. Le Stade de France (79 786 spectateurs), d'une seule voix ou presque, le Stade s'est mis à huer les trois personnalités. De quoi marquer un peu plus le désamour des français envers les dirigeants de l'élite du rugby français.

Les Bleues terminent sixième du tournoi de Biarritz

Désillusion à Biarritz pour l'équipe de France de Seven féminine. Elles avaient terminé au pied du podium lors des deux dernières étapes du World Series et laissaient entrevoir un espoir de podium pour l’étape à domicile. Mais les Bleues ont montré deux visages. Le premier encourageant en poule contre les Fidji (29 - 0), la Chine (36-0) et contre les Etats-Unis, du moins la première mi-temps avec une défaite à la clé (7-19). Un second en quart de finale contre le Canada (12-5). La rencontre a été complètement ratée avec en cruel manque de jeu, de plaquage et d'inspiration offensive. Elles termineront sixième après avoir battu de justesse la Chine en match de classement (21-14) et en perdant contre l'Australie 24 à 10.

Les Bleues terminent sixième du tournoi et huitième au classement générale. Les Etats-Unis remportent le tournoi face à la Nouvelle-Zélande (26-10) et le Canada troisième après sa victoire sur l'Espagne (14-19).

Super Rugby : on connait les affiches des quarts

La phase finale de Super Rugby commencera dès la semaine prochaine. Les affiches sont dors et déjà connues et on retrouve le gratin du rugby mondial dans ce qu'on peut considérer comme le meilleur championnat du monde.

Crusaders - Highlanders

Jaguares - Chiefs

Hurricanes - Bulls

Brumbies - Sharks

Ricky Januarie jouera en Fédérale 3 à la rentrée

A 37 ans, le demi d'ouverture d'Agen n'en n'a toujours pas fini avec le rugby. S'il a connu les sommets avec l'Afrique du Sud et le Top 14, il s'apprête à connaitre le dernier niveau Fédérale dès la rentrée. Après être passé par le Lou, La Rochelle et Agen il devrait porter les couleurs de Châteauroux pour ce qui devrait être le dernier challenge de sa carrière.