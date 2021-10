Toulouse battu pour la première fois depuis cinq mois

La sensation de cette 7e journée est venue de l'affiche, ce dimanche soir. Le Lou, grâce à un paquet d'avants conquérant et surtout une formidable défense, est venue mettre fin à l'invincibilité de Toulouse qui durait depuis le 15 mai dernier (25-19).

Dans les autres matchs du week-end, le CA Brive a cédé à domicile pour la première fois de la saison face à La Rochelle (6-8), le CO a dominé une équipe de Biarritz légèrement remaniée (38-20), l'UBB est allée s'imposer sur la pelouse de Pau (33-37), Paris a arraché la victoire à Perpignan (22-23), Clermont a créé l'exploit à Montpellier (20-22), tandis que le Racing 92 s'est montré intraitable face à Toulon à Mayol (20-27).

Haouas forfait pour la tournée d'automne

C'est un coup dur pour le XV de France, qui ne pourra pas compter sur son habituel pilier droit numéro un, Mohamed Haouas, pour la tournée de novembre. Le Ciste souffre d'une lésion musculaire et sa reprise n'est pas encore programmée. Entre Hounkpatin, Bamba ou encore Atonio, c'est donc une absence qui risque de rebattre les cartes au poste de pilier droit. C'est le manager en club de Mohamed Haouas, Philippe Saint-André, qui a donné l'information en conférence de presse, après le match face au Stade français : "Momo est blessé, il a un problème musculaire. La reprise n'est pas encore pour les prochains jours", indiquait le technicien. Pour rappel, Haouas n'a pas rejoué depuis la cinquième journée, et la venue de La Rochelle au GGL Stadium. Remplaçant, il avait disputé 31 minutes de match. Et depuis, plus rien.

Dourthe pour prendre en main le staff d'Agen ?

Le SUALG, qui a subi une 36e défaite d’affilée, pourrait prochainement enrôler Richard Dourthe, pour prendre en main les destinées de l’équipe. À la recherche d’un manager, l’ancien centre international figurerait sur la short-list du président Fonteneau. Richard Dourthe n’a pas été en poste depuis 2015, mais avait figuré parmi les coachs cités pour suppléer Christophe Laussucq, au moment de la nomination de Régis Sonnes. Outre Dourthe, le nom de Gregory Patat revient avec insistance. Ils font partie des hypothèses de travail du conseil d’administration du club qui doit trancher en début de semaine. A l’inverse, il semble que les candidatures de Simon Mannix, Rory Teague n’ont pas été retenues.

À Brive, le public a fait vivre un calvaire à Plisson

Le match Brive-La Rochelle a été le théâtre d'un événement marquant : le calvaire de Jules Plisson. L'ouvreur international (30 ans, 18 sélections) est entré dès la septième minute, à la place de Pierre Popelin, blessé. Il a inscrit la pénalité de l'égalisation à 3-3 mais, ensuite, il a manqué trois coups de pied. Une première pénalité lointaine (38e) et surtout, deux pénalités dans ses cordes, face aux poteaux, coup sur coup en deuxième période (46e et 49e). Ce double échec a déclenché l'ironie du public briviste, qui s'est mis à scander son nom. La pression sembla si forte que ses entraîneurs le firent finalement sortir (54e). On vit alors Vincent Merling quitter la tribune officielle pour aller le réconforter sur le bord de la touche.

Le Wallaby Koroibete absent pour la tournée d'automne

L'ailier Marika Koroibete ne prendra pas part à la tournée d'automne de l'Australie au Japon et en Grande-Bretagne, préférant rester avec sa famille, a annoncé dimanche le sélectionneur des Wallabies, Dave Rennie. "Nous en parlions depuis un moment", a commenté Rennie à propos de l'absence de son joueur de 29 ans, qui avait déjà manqué le dernier match de Rugby Championship de l'Australie face à l'Argentine pour passer du temps avec son dernier enfant, qui vient de naître, à Melbourne, où il a choisi de rester.