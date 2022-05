Toulouse amoindri, Bastareaud de retour à Toulon... Les cinq infos de ce lundi !

La nouvelle a été officialisée ce lundi soir par la LNR, la finale de la saison 2023/2024 ne se jouera pas au Stade de France mais à Marseille, dans l'enceinte du Stade Vélodrome. La tenue des Jeux Olympiques 2024 à Paris poussent les organisateurs à se tourner vers le Sud pour désigner le champion de France dans deux ans.

Et si Mathieu Bastareaud retrouvait le RCT la saison prochaine ? En pleine réeducation d'une grave blessure aux deux genoux, l'actuel troisième ligne de Lyon, en fin de contrat à l'issue de la saison pourrait retrouver le club varois. En effet, selon les informations de Midi Olympique, il pourrait prendre les rênes de l'équipe des moins de 18 ans toulonnais. Affaire à suivre...

Deux joueurs sont sortis sur blessure samedi côté toulousain. Dimitri Delibes, touché à une cheville, a laissé sa place à Maxime Médard. Lequel a dû à son tour céder sa place, victime d’une commotion et également blessé à une cuisse. Par ailleurs, le demi de mêlée Baptiste Germain a disputé les prolongations malgré un genou extrêmement douloureux.

Le FC Grenoble Rugby a commencé son recrutement pour la saison prochaine. Les Rouge et Bleu ont annoncé, ce matin, le recrutement de l’ailier Erwan Dridi, prêté actuellement à Vannes, par son club formateur de Toulon. Le joueur a signé dans l’Isère pour une durée de deux ans.

Il était certain qu'il allait quitter le MHR à l'issue de la saison, ne restait plus qu'à trouver un point de chute. Après des discussions engagées avec Toulon et Perpignan, Kélian Galletier a tranché. Selon RMC Sport, l'international français (6 sélections) de 30 ans portera les couleurs de l'Usap la saison prochaine. Il s'est engagé pour deux saisons en Catalogne.