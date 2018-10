Toulon : Le tweet de Boudjellal, Mathewson de retour ?

Balayés logiquement à Murrayfield par Edimbourg hier après-midi (40-15), le RCT est quasiment éliminé de la Champions Cup avec deux défaites en autant de journées. Mal en point en Coupe d'Europe, les joueurs de la Rade le sont aussi en championnat ou ils pointent à une indigente 12e place. Etonnamment discret depuis le début de saison, le président toulonnais Mourad Boudjellal entretient une communication des plus énigmatiques.



Hier sur Twitter, le président varois a partagé une séquence que les amateurs de Disney reconnaîtront. L'extrait de Blanche Neige intitulé "Le ménage" .

" Je reviens peut-être "

Mais le plus intéressant se trouve certainement dans les réactions à cette vidéo. Alors qu'un supporter implore le retour du demi de mêlée néo-zélandais d'Alby Matthewson actuellement au Munster, l'intéressé a répondu d'un non moins énigmatique "Je reviens peut-être". De quoi imaginer des probables négociations entre Boudjellal et le joueur, titulaire indiscutable l'an dernier avec le RCT ? A suivre.