La patient zéro des Bleus, la retraite de Carter, le Top 14... Le Top des déclas de ce week-end

" Le patient zéro, on le connaît" "

Dans une interview accordée au Midi-Olympique, le vice-président de la FFR évoque la situation sanitaire et les perspectives à court terme. Il révèle aussi le nom du fameux "patient zéro" : "Le patient zéro, on le connaît : c’est notre préparateur physique. Comment a-t-il pu contracter le virus ? Au contact de France 7 ? Scientifiquement, rien ne permet de l’affirmer ou de l’infirmer, on n’a pas d’explication à ce sujet. Notre seule certitude est qu’aucun joueur du XV n’a été contaminé par un joueur de France 7, puisque les cas positifs de cette semaine sont des transmissions à l’intérieur du groupe XV de France."

" Perdre de cette manière-là, c’est inadmissible" "

Particulièrement agacé après la déroute de son équipe à Clermont (73-3), Yannick Bru fustige la performance bayonnaise en conférence de presse d'après-match. Il présente ses excuses aux supporters : "Je veux présenter mes excuses à tous ceux qui aiment ce club de l’Aviron. Perdre à Clermont, c’est possible, mais de cette manière-là, c’est tout simplement inadmissible. On peut excuser les erreurs techniques mais pas le fait de baisser comme on l’a fait les bras en deuxième période."

" L'arbitre ? Je n'ai jamais vu ça" "

Christophe Urios n'a pas voulu se cacher derrière l'arbitrage suite à la courte défaite de l'UBB à Brive ce samedi (25-23), mais il a quand même mentionné certaines situations du matchs sur lesquelles il n'est pas d'accord avec l'arbitre Pierre Brousset : "Sur ce match, on a des situations où on peut gagner ce match et ça, ça m’importe. L’arbitre qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ? Quand il siffle un en-avant au milieu de terrain et qu’il revient à une pénalité 20 mètres avant, pourquoi ? Quand il siffle une situation où on va marquer entre les poteaux, pourquoi il arrête le jeu ? Je n’ai jamais vu ça… "

" C'est un grand pas d'effectué pour le maintien" "

Le succès briviste de ce week-end représente beaucoup de choses pour Jérémy Davidson. Dans une belle dynamique, le CAB s'éloigne encore un peu plus de la zone rouge et peut envisager sereinement la fin de saison : "C'était une victoire nécessaire, comme pour tout match à domicile. A l'heure actuelle, on ne regarde que le maintien et, aujourd'hui, c'est un grand pas d'effectué pour le maintien."

" Je prends officiellement ma retraite professionnelle" "

Sur les réseaux sociaux ce samedi, Dan Carter a annoncé mettre un terme à sa carrière, à 38 ans. Ouvreur des All Blacks pendant plus d'une décennie et double champion du monde, le Néo-Zélandais aura marqué l'histoire du rugby mondial et des Blacks avec ses 112 sélections entre 2003 et 2015. "Je prends officiellement ma retraite professionnelle. Le rugby m'a aidé a devenir la personne que je suis aujourd'hui et fera toujours partie de ma vie. Merci."

" Il faut se servir de cette fin de saison pour préparer la suite" "

L'arrière agenais Mathieu Lamoulie évoque la longue traversée du désert de son équipe cette saison. Joueur emblématique du club, il se tourne maintenant vers l'avenir : "C'est une situation particulière. Par le passé, nous avons toujours été en mesure de jouer le maintien jusqu'à la fin. Et là, cela fait mal au cœur de voir que nous avons été décrochés quasiment depuis le début de la saison. Ca fait mal de se rendre compte que cette année, on est pas invités. Après, il faut se servir de cette fin de saison pour préparer la suite, et essayer d'engranger de la confiance et des repères pour ne pas repartir de zéro la saison prochaine."