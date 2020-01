" Ça me gonfle ! "

À l'issue de la défaite des siens sur le pelouse du LOU samedi, 27-12, Patrice Collazo s'est montré très remonté contre ses joueurs en conférence de presse. En cause, les nombreuses occasions manquées par les Toulonnais, l'ancien entraîneur rochelais a souligné à plusieurs reprises, le manque "d'humilité" de la part des Rouge et Noir sur cette partie.

" L'équipe de France, j'y vais sur la pointe des pieds "

Appelé en lieu et place de Dylan Cretin, bléssé, Alexandre Roumat s'est exprimé à la suite de la défaite de l'UBB face à Toulouse. Le troisième ligne bordelais est conscient qu'il va devoir faire son trou en sélection nationale et gagner sa place dans les choix du nouveau sélectionneur Fabien Galthié.

" Quand tu presses fort en défense, tu as des coups du sort, des rebonds favorables... "

Auteur de deux essais incroyables en toute fin de match face à Pau. Thomas Laranjeira a expliqué ces dernières minutes de feu et notamment ses deux réalisations quasiment similaires, par la faculté de ses coéquipiers à toujours y croire et continuer à mettre la pression sur Pau malgré le score.

" On a les fils qui se touchent "

Si à Brive on jubile, à Pau on a du mal à comprendre comment on a pu laisser échapper cette victoire. Deux grosses erreurs en quelques minutes payées cash, le centre palois Julien Fumat a tenté d'expliquer ce retournemement de situation incroyable. Il regrette les passages à vide de son équipe, un mal récurrent depuis le début de la saison qui coûte de nombreux points au classement à la Section.

" Il fallait un déclic "

Forcément heureux après la victoire d'Agen sur la pelouse de Bayonne, un concurrent direct pour le maintien. Christope Laussucq espère forcément que ce succés en appelera d'autres, cette première victoire loin d'Armandie lance peut être une nouvelle dynamique pour les Agenais. Un regain de confiane à confirmer dans deux semaines face à Castres, à domicile cette fois.

" Je fais une bonne passe pour Cheslin (Kolbe). Je le mets clairement dans la course. "

Héros malheureux lors du derby de la Garonne, Jean-Baptiste Dubié, le centre bordelais a fait preuve d'un petit brin d'ironie face aux journalistes. Il a notamment fait référence au deuxième essai toulousain où Cheslin Kolbe intercepte sa passe pour filer entre les poteaux.

" On n'est vraiment pas fiers de ce qu'on a fait cet après-midi "

Le pilier catalan Enzo Forletta s'est montré lucide en conférence de presse après la lourde défaite de Perpignan sur le terrain de Mont-de-Marsan (34-14). Les Perpignanais ont été dominés dans tous les compartiments du jeu, y compris en conquête, ce qui a forcément agacer Forletta.